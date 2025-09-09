کاخ سفید: فعلا درباره حمله اسرائیل به قطر نظری نداریم

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f \u06af\u0641\u062a\u060c \u0641\u0639\u0644\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0642\u0637\u0631 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u062f.