به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ مجید نواییان با اشاره به اقدامات اورژانسی درمانی صورت گرفته روی «لئو» خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از آنکه این اتفاق افتاد، توله شیر به مرکز دامپزشکی باغ وحش ارم منتقل شد و اقدامات اولیه پزشکی توسط دامپزشکان روی آن صورت گرفت.

مدیر باغ وحش ارم با بیان اینکه متاسفانه اقدامات پزشکی به دلیل جراحات وارده تاثیر نداشت، در خصوص علت وقوع این درگیری گفت: شیر‌های نر معمولا برسر حقوق حفظ قلمرو و تولید مثل با یکدیگر می‌جنگند که برخی اوقات شدت این درگیری به حدی است که حیوان تلف می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که محل نگهداری «لئو» از دو شیر نر دیگر همواره جدا بوده است، افزود: این توله شیر که تنها یک سال و نیم از سنش گذشته بود، بسیار بازیگوش بود و روز حادثه به دلیل اینکه بخشی از دمش از دریچه جداکننده بین دوشیر نر دیگر بیرون مانده بود، توسط یکی از شیر‌های نر بزرگسال به بیرون کشیده شد و مورد حمله همنوع خود قرار گرفت.