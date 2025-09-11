بهاره رهنما به‌زودی با اجرای نمایش «یازده یازده» به صحنه تئاتر برمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، بهاره رهنما پس از اجرای کنسرت نمایش «میدان یاقوت» در زمستان ۱۴۰۲ با اجرای نمایش «یازده یازده» به صحنه تئاتر برمی‌گردد.

این‌اثر براساس نمایشنامه نیل لیسبون اجرا می‌شود که توسط فهیمه زاهدی ترجمه شده و دراماتورژی و کارگردانی‌اش به‌عهده بهاره رهنما بوده است.

داستان نمایش مورد اشاره، روایت مردی است که پس از حادثه انفجار برج‌های دوقلوی آمریکا، در خانه معشوقه‌اش گرفتار می‌شود و ...

بهاره رهنما، مهیار اسلامی و رضا حیدری بازیگران این‌نمایش هستند.

عوامل دیگر «یازده یازده» هم به این‌ترتیب هستند:

مجری طرح و مدیر تولید: امیرحسین غفاری

مشاور پروژه: امیر آسانی

طراح صحنه و نور: رسول دلریش

آهنگساز: امیر صدیقیان

طراح لباس: شیوا شهلایی

مشاور رسانه و روابط عمومی: جعفر پاکزاد

نمایش «یازده یازده» به‌زودی در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود.