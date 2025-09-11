En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ماموستا حسامی در گفتگو با تابناک/

مردم را به‌طور عمومی به جشن‌های دینی دعوت کنیم/راز همبستگی ما در چیست؟

مسئولان برگزارکننده باید به دعوت عمومی توجه ویژه داشته باشند. هیچ مانعی ندارد که گروه‌ها و کاروان‌هایی از شهرهای دور در این جشن‌ها حضور یابند. چنین مشارکتی باعث آشنایی بیشتر مهمانان با فکر دینی اهل سنت و اهداف اصلی مراسم می‌شود و دعوت از مهمانان متنوع و از مناطق مختلف می‌تواند مؤثر و سازنده باشد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۳۰
| |
365 بازدید

مردم را به‌طور عمومی به جشن‌های دینی دعوت کنید!/راز همبستگی ما در چیست؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، جشن «امت احمد» سه سالی است در سنندج برگزار می‌شود و امسال به استان‌های دیگر مثل تهران، قم، شیراز، اصفهان، کردستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و هرمزگان هم رسیده است. این حرکت فرهنگی و اجتماعی، نمونه‌ای از همبستگی میان اقوام و مذاهب در ایران است.

در سال‌های اخیر تجربه‌هایی همچون جشن «امت احمد» در سنندج نشان داده می‌توان با محوریت قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص)، دل‌های اقوام و مذاهب مختلف را به هم نزدیک‌تر کرد. این جشن که به نمادی از همبستگی میان مردم در سراسر ایران تبدیل شده، در شرایطی برگزار می‌شود که امت اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند همگرایی و پرهیز از تفرقه است. پویش «زندگی با آیه‌ها» هم فعالیت دیگری بوده که در این‌مسیر تلاش کرده با تمرکز بر تدبر در قرآن، راهی تازه برای انسجام امت اسلامی بگشاید.

با بهانه فرارسیدن هفته وحدت و بررسی جشن «امت احمد» با ماموستا محمدعزیز حسامی، امام جمعه موقت جوانرود و استاد دانشگاه به گفتگو نشستیم و ابعاد این رویکردها و نقش قرآن را در تحکیم وحدت بررسی کردیم.

این‌عالم اهل سنت در گفتگو با تابناک گفت: قرآن و پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر صلوات الله و سلام علیه سه محور اساسی وحدت میان مسلمانان هستند و پویش تدبر در آیات قطعاً می‌تواند یک انسجام فکری و یک اتحاد عملی در میان مسلمانان ایجاد کند. وقتی یک آیه به‌عنوان راهنما برای مسیر زندگی مسلمانان انتخاب شود و همگان در پرتو آن حرکت کنند، در حقیقت همه در یک جریان مشترک قرار می‌گیرند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی فکری و تقویت وحدت میان مسلمانان باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای دامن‌زدن به اختلافات مذهبی و حزبی گفت: تدبر در قرآن می‌تواند این نقشه‌ها را خنثی کند. نخست آنکه خودِ قرآن سراسر برکت است؛ معنویتی دارد که دل انسان را نرم و رقیق می‌سازد و او را به خداوند نزدیک می‌کند، به‌گونه‌ای که صفات رحمانیت الهی در وجود انسان متجلی می‌شود. از جنبه عملی نیز، تدبر در قرآن موجب می‌شود مسلمانان اندیشه‌ای مشترک بیابند و همین اشتراک فکری، نقطه‌ای برای اتحاد و انسجام امت اسلامی خواهد بود.

ماموستا حسامی در ادامه گفت: حرکت‌هایی مثل پویش «زندگی با آیه‌ها»  برکات خود را خواهند داشت؛ اما توصیه من این است که از ثمره زحمات خود پاسداری کنیم. هنگامی که برای وحدت و انسجام امت اسلامی گام بزرگی برمی‌داریم، این گام نباید شکست بخورد. نباید اجازه دهیم دشمنان یا حتی دوستان ناآگاه با دامن‌زدن به تفرقه، این تلاش‌ها را بی‌ثمر سازند. باید با هوشیاری، اتحاد به‌دست‌آمده را حفظ کنیم.

جشن‌های دینی؛ تقویت‌کننده همبستگی و شناخت سیره پیامبر

این‌استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به رویداد «امت احمد» گفت: این همایش‌ها و جشن‌ها قطعاً تأثیرگذارند؛ زیرا به ما کمک می‌کنند بزرگ‌ترین محور مشترک، یعنی رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم را بهتر بشناسیم. در این محافل ابعاد مختلف شخصیت پیامبر مورد بحث قرار می‌گیرد و مهم‌ترین بُعد شخصیتی آن حضرت همان تجلی صفات رحمانیت خداوند است. خداوند در آیه ۱۲۸ سوره توبه می‌فرماید: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. این دو صفت «رؤوف» و «رحیم» اگر در وجود ما متجلی شود، ان‌شاءالله می‌توانیم در پذیرش و تحمل اختلافات میان برادران مسلمان خود موفق‌تر باشیم. این‌میان بی‌تردید بزرگ‌ترین نقش بر عهده علماست؛ چرا که آنان همچون مدیران و کشتیبانان جامعه را به سوی اهداف مشترک هدایت می‌کنند. اگر علما بتوانند رسالت خود را در ایجاد وحدت، صمیمیت و برادری میان مسلمانان به درستی ایفا کنند، جامعه نیز مسیر صحیح را خواهد پیمود و در جهت مطلوب حرکت خواهد کرد. این مسئولیت سنگین در گام نخست بر دوش علما و سپس بر دوش نهادهای فرهنگی است تا فعالیت‌های خود را با محوریت وحدت و بر مدار پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم و قرآن کریم سامان دهند.

ماموستا حسامی درباره گفت‌وگو میان اقوام و ادیان مختلف گفت: مسئولان برگزارکننده باید به دعوت عمومی توجه ویژه داشته باشند. هیچ مانعی ندارد که گروه‌ها و کاروان‌هایی از شهرهای دور در این جشن‌ها حضور یابند. چنین مشارکتی باعث آشنایی بیشتر مهمانان با فکر دینی اهل سنت و اهداف اصلی مراسم می‌شود و دعوت از مهمانان متنوع و از مناطق مختلف می‌تواند مؤثر و سازنده باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وحدت شیعه و سنی هفته وحدت مسلمانان شیعه و سنی سنندج
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
کلید طلایی سلامت مغز
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۶۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۶ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۵۰ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZLm
tabnak.ir/005ZLm