هلدینگ سرمایهگذاری اهداف میزبان مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت در این نشست مشترک بود.
«حمید بورد» مدیرعامل شرکت ملی نفت در این نشست با بیان اینکه «اهداف» را خانه خود میدانیم، اظهار داشت: هلدینگ سرمایهگذاری اهداف به عنوان یک بنگاه اقتصادی بازوی اجرایی وزارت نفت محسوب میشود و در راستای پاسداشت حقوق بازنشستگان و تقویت مجموعه اهداف و شرکتهای زیرمجموعه آن، جلسه هم اندیشی برای شناسایی موانع سرمایهگذاری این هلدینگ در صنعت نفت را برگزار کردیم و خوشبختانه مدیر عامل هلدینگ سرمایهگذاری اهداف را مدیری توانمند برای رفع مشکلات فعلی میبینیم.
وی با بیان اینکه برای حمایت از اهداف آمدهایم، گفت: برای کمک به هلدینگ سرمایهگذاری اهداف در این جلسه حضور داریم. سابقه کار در اهداف را دارم و با مشکلات این مجموعه آشنا هستم.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: معتقدم صرفا مسیر رفع و حل مشکلات اهداف از مسیر وزارت نفت و شرکت ملی نفت نمیگذرد و برخی از مشکلات در سنوات گذشته به روش مدیریتی بر میگردد که امیدوارم با نگاه جدید آقای عبوری این روشها اصلاح شود.
بورد با اشاره به تأثیر گذاری برگزاری این جلسات در شناسایی مشکلات و بررسی راهکارها تاکید کرد: پیشنهادم این است که این جلسات به صورت منظم و ماهانه برگزار شود.
همچنین «مهدی عبوری»، مدیر عامل هلدینگ سرمایهگذاری اهداف ضمن خوش آمدگویی به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت، اظهار داشت: امروز نقطه عطفی در روند اجرا و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ صنعت نفت است و امیدواریم نتیجه حضور ارزشمند مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت در این جلسه؛ مشارکت حداکثری اهداف در توسعه فعالیتهای صنعت نفت باشد و متعاقبا از نتایج آن بازنشستگان صنعت نفت بهرهمند شوند.
مدیر عامل اهداف با اشاره به ساختار این هلدینگ و زیر مجموعههای آن گفت: اهداف یکی از هلدینگهای مهم اقتصادی کشور است که ٩٣ درصد پرتفوی این هلدینگ را صنعت نفت و گاز تشکیل میدهد.
عبوری با بیان اینکه اهداف بازوی اجرایی وزارت نفت است و بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان از محل سرمایهگذاری اهداف تامین میشود، اظهار داشت: در حال حاضر ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان مستمری بازنشستگان پرداخت میشود که ٢ هزار میلیارد تومان از محل کسورات و ٣ هزار میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری اهداف است.
وی با اشاره به افزایش سهم اهداف در پرداخت حقوق بازنشستگان تاکید کرد: در حالی که تا سال مالیِ سال گذشته، سهم اهداف از تامین حقوق بازنشستگان ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ امسال این عدد به ٣۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
مدیر عامل هلدینگ سرمایهگذاری اهداف با تاکید بر توسعه و تقویت همکاریها و تعاملات اهداف با مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت اظهار داشت: از اواخر سال گذشته شاهد افزایش تعاملات و همکاریها در سطوح مختلف وزارت نفت با مجموعه اهداف و شرکتهای وابسته هستیم و خوشبختانه در این مدت با همکاری طرفین، اقدامات خوب و موثری صورت گرفته که از جمله آن انعقاد قرارداد تامین خوراک کنگان است و در این باره به یک مدلی خوبی رسیدیم.
عبوری با بیان اینکه با افزایش سطح همکاریها در سایر پروژهها، اهداف در این شرایط سخت از ورود به سایر پروژههای ملی در حوزه نفت و گاز استقبال خواهد کرد، گفت: از مدیر عامل شرکت ملی نفت و اعضای هیات مدیره برای رفع مشکلات باقیمانده در اهداف از سنوات گذشته، تشکر میکنیم و اقدامات مشترک با مجموعه نفت را در راستای منافع ملی و احیای حقوق بازنشستگان صنعت نفت با قدرت بیشتر ادامه میدهیم.
