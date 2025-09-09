اجماع مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجماع سازی که امروز فراهم شده، فرصت ارزشمندی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جهت حل مشکلات اقتصادی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز مجلس در ارزیابی از نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: لازم می‌دانم از روحیه خوب آقای پزشکیان تشکر کنم؛ ایشان همیشه داوطلب حضور در مجلس هستند و با پیگیری‌های ایشان این جلسات برقرار شد.

رئیس مجلس افرود: آقای پزشکیان امروز گفتند که حاضرند ماهی یک بار هم در مجلس حضور یابند. این همان نکته‌ای است که حضرت آقا همواره بر اجماع‌سازی تأکید داشته‌اند؛ اجماع سازی که امروز فراهم شده، فرصتی ارزشمند برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جهت حل مشکلات اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور است.

قالیباف بیان کرد: جلسه امروز از ساعت ۶:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح به طول انجامید و به‌طور کامل بر مسائل اقتصادی متمرکز بود. جمع‌بندی جلسه این شد که درباره بودجه عملیاتی و کوچک‌سازی دولت که هم در برنامه هفتم و هم در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد، کمیته‌های مشترکی میان دولت و مجلس برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های لازم برای جهت پیاده کردن سیاست‌های دولت تشکیل شود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم میثاق ملی ما است، گفت: برنامه هفتم تنها سندی است که همه روی آن اجماع دارند. مطمئنم با این نگاه، در سال دوم اجرای برنامه، با سرعت بیشتری در مسیر حل مشکلات اقتصادی مردم حرکت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: البته بخشی از اقدامات نیز باید به صورت ضربتی انجام شود مانند اجرای کالابرگ الکترونیک که هم مورد تأکید حضرت آقاست و در قانون آمده و هم دستور صریح رئیس‌جمهور برای پیشبرد آن صادر شده است.

قالیباف بیان کرد: اساس کار ما تولید ثروت و بزرگ کردن کیک اقتصاد است که ان‌شاءالله در سال دوم اجرای برنامه جدی‌تر دنبال خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: جلساتی بین مجلس و دولت درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شده است. ان‌شاءالله پایان شهریورماه دولت گزارش را به مجلس می‌دهد و براساس آن گام‌ها برداشته می‌شود.