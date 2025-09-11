En
صورت‌های مالی گل‌گهر زیر ذره‌بین تابناک

پاداش‌ نجومی و سفرهای میلیاردی / در شرکت گل گهر چه خبر است؟

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با مدیریت عتیقی، در حالی صورت‌های مالی خود را منتشر کرده که نشانه‌هایی از ریخت‌وپاش‌های میلیاردی، جهش هزینه‌ها و افزایش بدهی‌های بانکی در آن دیده می‌شود؛ مسیری که نشان از بی‌انضباطی مالی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی کشور دارد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۱۴
| |
1215 بازدید
|
۸

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فعالان بخش معدن کشور، در تازه‌ترین صورت‌های مالی خود تصویری نگران‌کننده از رشد هزینه‌ها و بدهی‌های بانکی به نمایش گذاشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مدیریت این شرکت معدنی از سال ۱۳۹۹ تاکنون در اختیار ایمان عتیقی است؛ مدیری که از دولت حسن روحانی بر مسند نشسته و تاکنون در جایگاه خود ابقا شده است. با این حال، بررسی عملکرد مالی شرکت نشان می‌دهد که در شرایطی که سودآوری گل‌گهر افزایش قابل توجهی نداشته است، هزینه‌های جاری و مالی شرکت با جهش کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است، شرکتی که عمده فعالیتش به صورت خام فروشی است.

هزینه ها در گل‌گهر جهش کرد!

براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال گذشته، سود شناسایی‌شده به ازای هر سهم با افت ۱۳ درصدی همراه بوده، اما در مقابل، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت با افزایش ۷۰ درصدی از مرز ۶۸۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین، ردیف «سایر هزینه‌ها» بدون شفاف‌سازی دقیق، با رشد ۱۳ درصدی به بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی شرکت نیز با رشد چشمگیر به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مقیاس تلفیقی (شامل شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه)، این ارقام ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گروه گل‌گهر در پایان سال قبل با جهش ۹۸ درصدی از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و هزینه‌های مالی تلفیقی نیز به بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد سه‌ماهه نخست امسال نیز همین روند را تکرار می‌کند. در بهار، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گل‌گهر با رشد ۹۸ درصدی به بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های مالی نیز با افزایش ۷۸ درصدی، مرز ۹۸۸ میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. همزمان سود هر سهم شرکت در این دوره سه‌ماهه افت ۳ درصدی را تجربه کرده است.

ریخت و پاش نجومی برای سفر و پاداش

جزئیات هزینه‌ها نیز نکات قابل‌تأملی دارد. تنها در بخش هزینه‌های اداری و عمومی گروه، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان صرف سفر و مأموریت کارکنان و مدیران شده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد رشد دارد. حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاوره نیز با جهش ۸۱ درصدی به ۱۷۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در یک سال گذشته، مجموعاً ۲۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان به‌عنوان پاداش هیئت‌مدیره (شامل شرکت اصلی و زیرمجموعه‌ها) پرداخت شده که نسبت به سال قبل ۲۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

پاداش‌ نجومی، سفرهای میلیاردی، بدهی‌ بانکی و جهش هزینه ها/ در شرکت گل گهر چه خبر است؟
 
بدهی ۱۶ هزار میلیارد تومانی گروه گل گهر

صورت‌های مالی نشان می‌دهد که بدهی‌های غیرجاری گل‌گهر در بخش تسهیلات مالی تا پایان خردادماه امسال به حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که رشد ۴۴ درصدی را ثبت کرده است. در مقیاس تلفیقی، بدهی‌های غیرجاری گروه به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده جهش ۹۴ درصدی است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی غیرجاری گل‌گهر به بانک تجارت نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا پایان خردادماه، مجموع بدهی غیرجاری این شرکت به بانک تجارت از مرز یک هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

برچسب ها
گل گهر صورت های مالی سوددهی حق سفر پاداش هیئت مدیره ایمان عتیقی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
12
پاسخ
مال مفته توی گروه مس (فملی) بخور بخوریه که نگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
15
پاسخ
همه دور سفره نشستن جز مردم
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
13
پاسخ
همه جای مملکت شده بخور بخور.
ایران شده مثل گوشت قربونی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
2
پاسخ
وقتی اینطور بخور بخور میشه یعنی خبری در راه هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
2
پاسخ
پ ن پ فکر کردی ملت میرن پست بگیرن که صبح و شب کار کنن.
میخوان لفت و لیسی کنن و چندصباحی خوش بگذره در این دنیای فانی
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
0
پاسخ
نهاد خاص هم اسمش میاوردی نشون میداد صادقانه نوشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
0
پاسخ
پول زیاد هست الکی میگن نیست برا مردم نیست اما ریخت و پاششون سرجاشه
سیرجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
0
پاسخ
1_هزینه های شرکت های وابسته به گل گهر بسیار زیاد است و بشدت ناکارآمد هستند
2_اغلب نیروهای شاغل و مدیران دارای وابستگی به نماینده سابق سیرجان و مدیران ارشد هستند
3_حقوق دولتی ناشی از برداشت از ذخایر معدنی متعلق به تمام مردم به درستی پرداخت نمی شود
4_در تغییر مدیریت شرکت گوهر زمین مشخص شد تمامی رسانه های مجازی استان ،متاسفانه تحت نفوذ شرکتهای وابسته به گل گهر هستندو سیستم الیگارشی بسیار فاسدی بر این ناحیه ،مافیا گونه حکمرانی می کند
5_عدم عدالت د رپرداخت باعث شده هیچ شرکتی غیر از گل گهر نتواند نیرو جذب کند .یا شما د رگل گهر کار می کنید یا هیچ انگیزه ای برای کار ندارید
