پاداش‌ نجومی و سفرهای میلیاردی / در شرکت گل گهر چه خبر است؟

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با مدیریت عتیقی، در حالی صورت‌های مالی خود را منتشر کرده که نشانه‌هایی از ریخت‌وپاش‌های میلیاردی، جهش هزینه‌ها و افزایش بدهی‌های بانکی در آن دیده می‌شود؛ مسیری که نشان از بی‌انضباطی مالی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی کشور دارد.

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فعالان بخش معدن کشور، در تازه‌ترین صورت‌های مالی خود تصویری نگران‌کننده از رشد هزینه‌ها و بدهی‌های بانکی به نمایش گذاشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مدیریت این شرکت معدنی از سال ۱۳۹۹ تاکنون در اختیار ایمان عتیقی است؛ مدیری که از دولت حسن روحانی بر مسند نشسته و تاکنون در جایگاه خود ابقا شده است. با این حال، بررسی عملکرد مالی شرکت نشان می‌دهد که در شرایطی که سودآوری گل‌گهر افزایش قابل توجهی نداشته است، هزینه‌های جاری و مالی شرکت با جهش کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است، شرکتی که عمده فعالیتش به صورت خام فروشی است.

هزینه ها در گل‌گهر جهش کرد!

براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال گذشته، سود شناسایی‌شده به ازای هر سهم با افت ۱۳ درصدی همراه بوده، اما در مقابل، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت با افزایش ۷۰ درصدی از مرز ۶۸۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین، ردیف «سایر هزینه‌ها» بدون شفاف‌سازی دقیق، با رشد ۱۳ درصدی به بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی شرکت نیز با رشد چشمگیر به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مقیاس تلفیقی (شامل شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه)، این ارقام ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گروه گل‌گهر در پایان سال قبل با جهش ۹۸ درصدی از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و هزینه‌های مالی تلفیقی نیز به بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد سه‌ماهه نخست امسال نیز همین روند را تکرار می‌کند. در بهار، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گل‌گهر با رشد ۹۸ درصدی به بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های مالی نیز با افزایش ۷۸ درصدی، مرز ۹۸۸ میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. همزمان سود هر سهم شرکت در این دوره سه‌ماهه افت ۳ درصدی را تجربه کرده است.

ریخت و پاش نجومی برای سفر و پاداش

جزئیات هزینه‌ها نیز نکات قابل‌تأملی دارد. تنها در بخش هزینه‌های اداری و عمومی گروه، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان صرف سفر و مأموریت کارکنان و مدیران شده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد رشد دارد. حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاوره نیز با جهش ۸۱ درصدی به ۱۷۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در یک سال گذشته، مجموعاً ۲۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان به‌عنوان پاداش هیئت‌مدیره (شامل شرکت اصلی و زیرمجموعه‌ها) پرداخت شده که نسبت به سال قبل ۲۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بدهی ۱۶ هزار میلیارد تومانی گروه گل گهر

صورت‌های مالی نشان می‌دهد که بدهی‌های غیرجاری گل‌گهر در بخش تسهیلات مالی تا پایان خردادماه امسال به حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که رشد ۴۴ درصدی را ثبت کرده است. در مقیاس تلفیقی، بدهی‌های غیرجاری گروه به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده جهش ۹۴ درصدی است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی غیرجاری گل‌گهر به بانک تجارت نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا پایان خردادماه، مجموع بدهی غیرجاری این شرکت به بانک تجارت از مرز یک هزار میلیارد تومان عبور کرده است.