زنگ خطر برای زنان تهرانی‌ به صدا درآمد

۴۳ درصد زنان تهرانی دچار کم‌تحرکی هستند و بیش از ۶۳ درصد از زنان، روزانه ۸ ساعت یا بیشتر را در وضعیت نشسته، سپری می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج پژوهشی تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت فعالیت بدنی زنان تهرانی ارائه می‌دهد؛ نتایجی که زنگ خطری جدی برای سلامت زنان و در نتیجه سلامت خانواده ایرانی محسوب می‌شود.

بنا بر اعلام پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، یافته‌های پژوهش مربوطه نشان می‌دهد که ۴۳ درصد زنان تهرانی دچار کم‌تحرکی هستند و به میزان کافی ورزش یا تحرک ندارند، همچنین بیش از ۶۳ درصد از زنان روزانه ۸ ساعت یا بیشتر را در وضعیت نشسته (تماشای تلویزیون، استفاده از موبایل، انجام کار‌های خانه یا شغل‌های پشت‌میزی) سپری می‌کنند.

بر اساس نتایج این تحقیق، زنان با تحصیلات پایین‌تر و وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر، سطح فعالیت بدنی کمتری دارند و زنان متأهل و خانه‌دار نسبت به زنان مجرد، تحرک کمتری دارند.

همچنین میانگین شاخص توده بدنی در گروه‌های کم‌تحرک بالاتر بوده که نشان‌دهنده ارتباط مستقیم میان کم‌تحرکی و اضافه‌وزن است.

گفتنی است پیامد‌های این الگو‌های کم‌تحرکی و نشستن طولانی‌مدت، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی– عروقی، دیابت نوع ۲، برخی سرطان‌ها و حتی افزایش مرگ زودرس را در پی دارد.

این پژوهش برای ارتقای سلامت زنان، راهکار‌هایی همچون انجام فعالیت‌های بدنی سبک روزانه (مانند استفاده از پله به جای آسانسور، پیاده روی کوتاه، بازی فعال با فرزندان)، کاهش زمان نشستن طولانی با وقفه‌های کوتاه (هر نیم ساعت نشستن برابر ۵ دقیقه حرکت یا ایستادن)، افزایش فعالیت‌های هوازی متوسط (پیاده‌روی سریع، دوچرخه‌سواری سبک یا ایروبیک) دست کم ۱۵۰ دقیقه در هفته، فعالیت‌های شدید بدنی (دویدن، شنا، تمرینات هوازی پرشدت) حداقل ۷۵ دقیقه در هفته و انجام تمرینات قدرتی-مقاومتی برای گروه‌های اصلی عضلات به میزان حداقل ۲ روز در هفته را پیشنهاد کرده است.