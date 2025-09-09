En
یادداشت روزنامه کیهان

کیسینجر: آیت الله خمینی، غرب را شوکه کرد!

هنری کیسینجر، مشاور رئیس‌جمهوری آمریکا در دهه ۷۰ اعتراف می‌کند: «آیت‌الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد، تصمیمات او آنچنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظریه‌پردازان سیاسی می‌گرفت. هیچ کس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند،
کیسینجر: آیت الله خمینی، غرب را شوکه کرد!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمدرای در باداشتی با عنوان «کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی» نوشت:
۱- «‌آن چیزی که می‌‌خواستم امروز عرض کنم این است که در ولادت حضرت رسول-‌صلی‌الله علیه وآله- قضایایی واقع شده است، قضایای نادری به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی بشود که چیست؟ از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسری‌ و فرو ریختن چهارده کنگره از آن قصر و از آن جمله خاموش شدن آتشکده‌‌های فارس و ریختن بت‌ها به روی زمین... اینکه چهارده کنگره از کنگره‌‌های قصر ظلم خراب شد، به نظر شما نمی‌آید که یعنی‌ در قرن چهاردهم این کار می‌شود، یا چهارده قرن بعد این کار می‌شود»؟‌... 

بخشی از بیانات امام راحلمان (رضوان‌الله تعالی علیه‌) است که در آذرماه سال ۶۴ و در سالروز میلاد رسول اکرم‌(ص) و امام صادق‌(ع) بیان فرموده‌اند. باز هم از خمینی کبیر است که با اطمینان می‌فرمود: «از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است» و در پیام دیگری اطمینان می‌دهند که «اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد». بیانات امام راحلمان در اوج جنگ تحمیلی و هجوم همه‌جانبه قدرت‌های ریز و درشت جهانی به انقلاب نوپای اسلامی مطرح شده است. خفیت‌ها، امکانات، امور سیاسی و فرهنگی و همه امورش در قبضه آمریکا بود، امروزه به سطحی از اقتدار علمی و نظامی برسد که در جنگ ۱۲ روزه اخیر با آمریکا، ناتو و چند کشور منطقه پنجه در پنجه افکند و با پیروزی از معرکه بیرون بیاید؟ و صدها نمونه دیگر... بخوانید!

۲- مالک غمزده است، علی را در اوج اقتدار، مظلوم می‌بیند. قطره اشکی را که از چشمانش به‌گونه دویده است پاک می‌کند. آرام به سوی عمار می‌رود. «کاش می‌توانستیم علی‌(ع) را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه و رسمش را بر صدر بنشانند».

عمار به مالک دلداری می‌دهد؛ «آن روزها که آرزو می‌کنی در راه است. از رسول خدا(ص) وصف مردمی را شنیده‌ام که در صلب پدران و رحِم مادران خویشند و، چون آن عصر که تو آرزو کرده‌ای فرا رسد، لبیک‌گویان از راه می‌رسند، مردمانی که از «من» و «ما» گذشته‌اند. نه در سر سودای سود دارند و نه در دل، غم بود و نبود، دل در گرو اسلام ناب محمدی‌(ص) دارند. علی‌(ع) را امام و مولا و مقتدای خود می‌دانند. آنان سقف تاریک نظام سلطه را می‌شکافند و طرحی نو در می‌اندازند. در آن هنگام که پیش‌روی است و رسول خدا(ص) وعده داده است، حرامیان که پایان عمر این دنیایی علی را پایان اسلام می‌دانستند، وحشت‌زده به مقابله با یاران آخرالزمانی علی برمی‌خیزند و به مصداق «الکفر ملهًًْ واحده» همه یاران خود را فرا می‌خوانند و از هر سو به آن‌ها می‌تازند. بار دیگر جمل و صفین و نهروان به تکرار می‌نشیند اما، این بار نه مانند جمل، ناکثین توان ایستادن در مقابل سپاه علی را دارند و نه مانند صفین یاران علی، از نیزه فریب زخم برمی‌دارند و نه با فتنه نهروانیان از راه باز می‌مانند. شیطان سراسیمه نعره می‌زند و بر سر لشکریان انس و جن خود فریاد می‌کشد که: «چه نشسته‌اید؟! اسلام بار دیگر و بعد از هزار و چهارصد و چند سال، حصار تاریخ را شکافته و بار دیگر به میدان تاخته است».

۳- چند سال پیش در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم که: «‌امام راحل ما غبار غلیظ قرن‌ها بدعت و انحراف و تحریف و بداندیشی و کج‌اندیشی را که بر چهره اسلام نشانده بودند، زدود و اسلام ناب را همان‌گونه که در صدر بود به جهانیان عرضه فرمود. بار دیگر بعثت بود که آغاز شده بود، این بار از ایران... اما نه آن که دین جدید و یا دعوتی بیرون از حلقه بعثت رسول خدا(ص) به میان آمده باشد. این، همان بود که به فراموشی سپرده شده بود و بار دیگر بازگشتی بود به هزار و چهارصد و چند سال پیش. گویی باز هم رسول خداست که امیر کاروان است و مردم را از «جاهلیت مدرن» به راه فراموش شده خدا می‌خواند. به گفته استاد شهید، آیت‌الله مطهری «وقتی خمینی کبیر ندا به انقلاب بلند کرد، مردم این ندا را در دل خود آشنا یافتند و با پای جان به سوی آن شتافتند» و به گفته عالمانه رهبر معظم انقلاب: «‌انقلاب عظیم اسلامی در ایران مضمون بعثت را در دوره‌ معاصر تجدید کرد؛ یعنی خداوند متعال به امام بزرگوار ما این توفیق را داد که خطّ مستمر بعثت نبوی را در این دوران، با ابتکار، شجاعت، اندیشه‌ بلند و فداکاری خود پُررنگ و نمایان کند».

۴- حضرت آقا طی چند دهه اخیر بارها از یک «پیچ تاریخی» خبر داده‌اند که جهان و دنیای اسلام در حال عبور از آن است. «نگاه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشان می‌دهد که ما در مقطع حسّاسی هستیم، به معنای واقعی کلمه، امروز یک پیچ تاریخی است‌... دنیای‌ اسلام امروز در یک مرحله‌ حسّاس تاریخی‌ به سَر می‌برد. اینهایی‌ که شما ملاحظه می‌کنید -آل‌سعود آن‌جوری، یمن آن‌جوری، عراق این‌جوری، سوریه آن‌جوری، مسائل مربوط به آمریکا، مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی، کارهایی‌ که در منطقه می‌کنند، تصمیم‌هایی‌ که می‌گیرند، فشاری‌ که روی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ می‌آورند- یک مجموعه‌ کار است، یک هدفی‌ دارد دنبال می‌شود. دنیای‌ اسلام درواقع از یک پیچ تاریخی‌ دارد عبور می‌کند».

۵- حالا به چند نمونه که فقط اندکی از بسیارهاست نگاهی بیندازید؛

* خرداد ۱۳۹۰ / می‌۲۰۱۱، بنیامین نتانیاهو طی سخنانی در کنگره آمریکا با اضطراب می‌گوید: «‌امروز از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل‌الطارق در مراکش، تحول و دگرگونی عمیقی در حال وقوع است. باید قبول کنیم نیروی قدرتمندی وجود دارد که با الگوی مورد نظر ما برای اداره جهان مخالف است. در رأس این نیروی قدرتمند، ایران خمینی و خامنه‌ای قرار دارد. من هشدار می‌دهم که لولای تاریخ -‬‬HISTORY HINGE- در حال چرخیدن است‌».‬

* روزنامه تایمز می‌نویسد: «خبر انقلاب اسلامی در ایران، به سرعت سراسر جهان را درنوردید و در پاییز ۱۹۷۸ بود که دنیای غرب بار دیگر اسلام را کشف کرد. اسلامی که پس از ده‌ها قرن دوباره در اوج استقبال مردمی به میدان آمده بود».

* میشل جانسون استراتژیست برجسته آمریکایی در نشریه ژئوپولیتیک آورده بود که «انقلاب اسلامی در ایران، تجدید حیات دوباره اسلام است. در این انقلاب هیچیک از ایسم‌های متداول نظیر ناسیونالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم کمترین نقشی نداشته است، دنیای غرب با اسلامی روبه‌روست که قرن‌ها در میان مسلمانان فراموش شده بود... الله اکبر یعنی خدا بزرگ است... این همان شعار مسلمانان در آغاز ظهور پیامبر اسلام است، خمینی تکرار اوست‌».

* هنری کیسینجر، مشاور رئیس‌جمهوری آمریکا در دهه ۷۰ اعتراف می‌کند: «آیت‌الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد، تصمیمات او آنچنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظریه‌پردازان سیاسی می‌گرفت. هیچ کس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند، او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده دردنیا سخن می‌گفت و عمل می‌کرد، گویی از جای دیگر الهام می‌گرفت‌، دشمنی آیت‌الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی او بود او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت». و....

۶- و اما، در این میان، یکی از ستون‌های این خیمه مقدس مردم شریف ایران و همه ملت‌هایی هستند که به برکت انقلاب اسلامی، رایحه روحنواز اسلام ناب محمدی‌(ص) را چشیده‌اند و در سختی‌ها و بزنگاه‌ها دست از این صراط مستقیم نکشیده‌اند. از این روی ضمن تبریک میلاد رسول خدا(ص) و امام صادق‌(ع)، اشاره به چند بیت منسوب به عارف وارسته، خواجه عبدالله انصاری را که ترجمان خداجویی آنهاست وصف‌الحال می‌دانیم؛
هرگز از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم‌، چه برانی‌، چه بخوانی
چه به اوجم برسانی‌، چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم‌، نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم‌، چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
1
1
پاسخ
تحلیل خیلی خوب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
1
0
پاسخ
تشکر از تحلیل و قلم ناب شما آقای شریعتمداری عزیز
