روزنامه جمهوری اسلامی؛

هشدار به افراطیون: خروج از NPT، تله دشمن است

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل درصدد تصویب قانونی برآمدند که دولت را ملزم به خارج شدن از «ان‌پی‌تی» یا پیمان منع اشاعه سلاح اتمی کند.
| |
|
۱۱
هشدار به افراطیون: خروج از NPT، تله دشمن است

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ حتی روز شنبه این هفته یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد این اقدام در دستور کار جلسه یکشنبه 16 شهریور مجلس قرار دارد و در نظر است با قید سه فوریت مورد بررسی قرار گیرد و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسه مجلس حضور خواهند داشت تا به اقتضای سه فوریتی بودن آنچه در دستور کار است نظرشان را همانجا بدهند.

طبعاً منظور این نماینده مجلس این بود که خروج از «ان‌پی‌تی» در جلسه یکشنبه به تصویب خواهد رسید و از همان زمان اجرائی خواهد شد.

خوشبختانه ساعاتی بعد خبرگزاری خانه ملت از قول همین نماینده مجلس، این خبر را تکذیب کرد و افزود هنوز کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نظر خود را درباره موضوع خروج کشورمان از «ان‌پی‌تی» اعلام نکرده و به همین دلیل این موضوع در دستور کار جلسه یکشنبه نخواهد بود. مشخص بود که ظرف آن چند ساعت که از اعلام خبر تا تکذیب آن توسط کسی که خودش خبر را داده بود گذشته، فعل و انفعال‌هائی صورت گرفت و عقلای قوم به موضوع ورود کردند و مانع اقدام مورد نظر آن چند نماینده مجلس شدند.

این اقدام را باید ستود و به مجلسیان باید توصیه کرد در مورد مسائل مهمی که با سیاست خارجی و امنیت ملی کشور مرتبط هستند بسیار با تأمل عمل کنند و قبل از هر تصمیمی نقطه ‌نظرات صاحبنظران سیاسی را جویا شوند و با رعایت چارچوب‌های کلی که در قوانین بالادستی در نظر گرفته شده اقدام کنند.

با توجه به اینکه در روزهای قبل از اعلام خبر مورد نظر، صاحبنظران با صراحت و با تکیه بر استدلال‌های روشن، علیه خروج کشورمان از «ان‌پی‌تی» اعلام‌ نظر کرده بودند و حتی مسئولان سیاست خارجی نیز به چنین اقدامی روی خوش نشان نداده بودند، مطرح کردن این موضوع به عنوان دستور کار مجلس آنهم با قید سه فوریت با هیچ معیاری منطبق نبود.

درست است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهره اسرائیل است و علاوه بر انتقال اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رژیم صهیونیستی، با دادن گزارش خلاف به شورای حکام آژانس در خردادماه امسال که زمینه‌ساز قطعنامه ضدایرانی شورای حکام شد آتش جنگ تحمیلی 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران را شعله‌ور کرد ولی ما باید حساب این مدیرکل متخلف را از خود آژانس جدا بدانیم.

این حق ایران است که رافائل گروسی خائن را به ایران راه ندهد و خواستار محاکمه و مجازات او شود ولی نباید رابطه خود با آژانس که یک نهاد بین‌المللی است را قطع کند. ایران اگر از «ان‌پی‌تی» خارج شود باز هم از نظر بین‌المللی ملزم به پای‌بندی به تعهدات قبلی خواهد بود و علاوه بر 6 قطعنامه قبلی ممکن است قطعنامه دیگری هم صادر شود که ما را موظف به پای‌بندی نسبت به قطعنامه‌های قبلی کند. مهم‌تر اینکه با توجه به اینکه ایران طبق خط‌مشی اعلام شده قصد ندارد بمب اتم تولید کند، خروج از «ان‌پی‌تی» زمینه را برای متهم شدنش به تلاش برای تولید سلاح اتمی فراهم می‌سازد در حالی که ایران هرگز چنین کاری نخواهد کرد.

رفتن به سوی تهدیدهای افراطی از قبیل بستن تنگه هرمز و خروج از «ان‌پی‌تی»، که ازجمله شعارهای افراطیون است نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، این خطر را به همراه خواهد داشت که دشمنان ما را در سطح جهانی مجهز به بهانه‌هائی برای وارد کردن اتهام تشنج‌زائی بین‌المللی و به خطر انداختن صلح و امنیت منطقه می‌کند، درست همان چیزی که مورد نیاز دشمنان ماست و باید تمام تلاشمان را برای محروم نگهداشتنشان از این بهانه‌ها به عمل آوریم. فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی حفاظت از منافع ملی کشور است نه به خطر انداختن آن.

روزنامه جمهوری اسلامی خروج از ان پی تی ان پی تی افراطیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
11
4
پاسخ
نهایتش میخواد جنک بشود که شد دیگه. نگرانی اصلاح طلبان این است که مبانی فکری مبتنی بر مذاکره آنان در نظر مردم مردود شده و رنگ باخته است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
6
پاسخ
از اول هم میگفتن سنگ بزرگ نشانه نزدنه،بهتره اول فکر کنم البته اگه میتونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
7
پاسخ
خروج از NPT در مجلس 4 درصدی؟!!!
محاله
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
2
پاسخ
آآآآآآی حاج حسین کجایی بیا که تنگه رو نمیخوان ببندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
1
پاسخ
فقط خروج از ان پی تی
ناشناس
|
Sweden
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
1
پاسخ
چرا فکر می کنی بودن تو ntp با نبودن فرق میکنه؟
با منطق تو فکر نمی کنن. دفه قبلی که حمله کردن تو npt بودی هیچ، وسط مذاکره بودی.
بعد از حمله چه اتفاقی افتاد؟ کسی محکوم کرد؟ حتی همون ntp?
ناشناس
|
Switzerland
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
1
2
پاسخ
همون موقع که تاسیسات زیر نظر آژانس رو بمباران کردند باید از NPT خارج می شدید. الان خروج از NPT کاملا بی معنی است.
ناشناس
|
Sweden
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
2
0
پاسخ
با برجام و بدون برجام. با ماشه و بدون ماشه. با مذاکره و بدون مذکره . ... به هر حال جنگ خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
جنگ دلار را بالا نبرد
اما بازی اصلاح طلبان با دلار دلار را بالا برد.
این ها برای رسیدن به آمال خودشان معیشت مردم را گروگان می گیرند.
و هر دوره با همین شعارها نیز رای می گیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
آیا نمیشود از شورای حکام خواسته میشود که یک مصوبه یا تعهد جمعی مصوب شود که هرگونه حمله به اعضایی که در چهارچوب مقررات آزانس فعالیت میکنند از طرف اعضا شورا غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است
