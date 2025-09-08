En
به امید موفقیتِ دنباله‌دارِ ستاره‌ها

بلو از ستاره‌های المپیاد نجوم و اخترفیزیک تقدیر کرد

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، بلوبانک سامان از مدال‌آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک تقدیر کرد. این مراسم با حضور نخبه‌های جوان، کمیته المپیاد و معلم‌های اعزامی برگزار شد.
بلو از ستاره‌های المپیاد نجوم و اخترفیزیک تقدیر کرد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بلوبانک سامان، این مجموعه از همان ابتدای فعالیت خود، مورد حمایت قشر جوان قرار گرفت و همین استقبال باعث شد بلو امروز به یکی از پیشگامان بانکداری دیجیتال در ایران تبدیل شود. بلو با ارائه خدماتی نو و دوست‌داشتنی توانست جایگاه ویژه‌ای در میان نسل جوان پیدا کند و امروزه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، توانمندسازی جوانان و نوجوانان و همراهی استعدادهای جوان را در حوزه‌های مختلف از جمله علم، ورزش و هنر در اولویت قرار داده است. این مراسم نیز یکی از اقدامات بلوبانک سامان برای تحقق این هدف بود.

البته این موضوع از همان سال‌های ابتدایی مورد توجه بلو بوده و «بلوجونیور» حاصل همین دیدگاه است. بلوجونیور با هدف تقویت سواد مالی کودکان و نوجوانان شروع به کار کرد و تلاش می‌کند تا تجربه‌ای متفاوت از بانکداری دیجیتال را برای این گروه سنی فراهم کند.
در طول مراسم، مدال‌آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک به‌عنوان ستارگان این رویداد مورد تقدیر قرار گرفتند. یکی از لحظات به‌یادماندنی این رویداد، گفت‌وگو درباره تجربه رصد ماه‌گرفتگی اخیر بود که برخی از مدال‌آوران در آن مشارکت داشتند. این بخش، فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات تخصصی این جوانان فراهم کرد.

بلو از ستاره‌های المپیاد نجوم و اخترفیزیک تقدیر کرد

بلوبانک سامان با برگزاری این مراسم، همراهی با استعدادهای جوان و نقش‌آفرین در توسعه علمی و فرهنگی کشور را به نمایش گذاشت. این رویداد نه‌تنها فرصتی برای تقدیر از مدال‌آوران بود، بلکه پیام روشنی از سوی بلو داشت: سرمایه‌گذاری روی نسل جوان، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر است. این مراسم با استقبال گرم شرکت‌کنندگان و رسانه‌ها به پایان رسید. بلو قصد دارد با تداوم چنین برنامه‌هایی، نقش مهمی در همراهی و حمایت از استعدادهای آینده‌ساز ایفا کند.

بلو از ستاره‌های المپیاد نجوم و اخترفیزیک تقدیر کرد

