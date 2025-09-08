En
واکنش پرهام مقصودلو به پیروزی مقابل فیروزجا

پرهام مقصودلو، استاد بزرگ شطرنج ایران، پس از پیروزی‌اش برابر علیرضا فیروزجا در مسابقات سوییس ۲۰۲۵ درباره سختی بازی با علیرضا فیروزجا، صحبت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پرهام مقصودلو روز گذشته در دور سوم مسابقات شطرنج گرند سوئیس علیرضا فیروزجا را که با پرچم فرانسه مسابقه می‌دهد شکست داد و به تنهایی بر صدر جدول مسابقات ایستاد. 

مقصودلو بعد از بازی با علیرضا فیروزجا در گرند سوییس گفت: احساس فوق‌العاده‌ای دارم. من همه بازی‌ها را تا الان را برده‌ام و بردن در این تورنمنت برایم مهم است؛ چیزی که فکر می‌کنم از عهده‌اش برمی‌آیم. این واقعاً خوشحالم می‌کند، چون سال گذشته برایم بسیار غم‌انگیز بود. سال سختی بود و رتبه‌ام خیلی افت کرد. در این دوره فکر می‌کنم توانستم خیلی خوب کار کنم و خودم را این‌گونه نشان دهم. برای من، این بهترین حس ممکن است.

او درباره احساسش راجع به بازی مقابل علیرضا فیروزجا گفت: بازی با فیروزجا کمی غم‌انگیز بود، چون او هم‌وطن سابق من بود. سال‌ها با هم کار کرده بودیم و تجربه‌های زیادی داشتیم، اما حالا او برای کشور دیگری بازی می‌کند. با این حال هنوز همان حس هم‌وطنی نسبت به او را دارم. او را خیلی دوست دارم و بازی با او سخت بود.

مقصودلو در خصوص واکنشش به یکی از حرکت‌های این دیدار گفت: وقتی علیرضا این حرکت را انجام داد، من بلافاصله احساس کردم که می‌توانم ادامه دهم. اول می‌خواستم با حرکت c5 بازی کنم، اما بعد این خط درخشان را دیدم و بازی را ادامه دادم. فکر می‌کنم حرکت f3 هم یکی از نکات کلیدی بود.

او گفت: من می‌توانم ۱۰ تا ۲۰ ساعت پشت سر هم شطرنج بازی کنم و همه چیز به خوبی پیش برود. واقعاً حمایت همسرم و دستیار حرفه‌ای‌ام را حس می‌کنم؛ آنها با تمام توان تلاش می‌کنند که من در بهترین شرایط باشم و من از آنها سپاسگزارم.

