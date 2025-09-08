En
عاملی که مانع افزایش قیمت طلا شد

دلار در بازار غیر رسمی و آزاد که در چند روز گذشته به دلیل انتظارات تورمی افزایش یافته بود دوباره امروز به کانال ۱۰۰ هزار تومان بازگشت و همین موضوع باعث شد که با وجود افزایش دوباره بهای اونس جهانی طلا، این فلز زرد در بازار تهران ریزشی باشد.
عاملی که مانع افزایش قیمت طلا شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فعالان بازار سکه و طلا امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) را ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) را ۸۸ میلیون تومان فروختند که نسبت به معاملات روز (یکشنبه، ۱۶ شهریورماه) به ترتیب سکه طرح جدید ۵ هزار و ۹۰۹ تومان کاهش و سکه طرح قدیم ۷۵۵ هزار و ۸۲۶ افزایش داشت.

امروز نیم سکه ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار طلا قیمت خورد که نسبت به روز گذشته در نیم سکه ۳۲۱ هزار و ۳۲۶ تومان و در ربع سکه ۲۷۳ هزار و ۴۷۲ تومان کاهش و در سکه گرمی ۷۱ هزار و ۷۳۶ کاهش داشت.

در روز جاری هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت هشت میلیون و ۷۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد که در مقایسه با روز یکشنبه ۳۳ هزار و ۳۸۸ تومان افزایش داشت. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۴۵ هزار و ۶۴۷ تومانی به ۱۱ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا نیز با افزایش ۱۴۹ هزار و ۱۱۱ تومانی، ۳۷ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین بهای اونس جهانی با افزایش ۲۹ دلاری به ۳ هزار و ۶۱۹ دلار رسید.

افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله

امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز بهای هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۹۷ تومان رسید و هر حواله دلار نیز ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته (یکشنبه) در اسکناس ۳۴ تومان و در حواله ۳۳ تومان افزایش داشت.

در بازار معاملات اسکناس، هر اسکناس یورو به ۸۴ هزار و ۳۴۹ تومان و حواله ۸۱ هزار و ۸۹۲ تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به یکشنبه در اسکناس ۶ تومان و در حواله ۶ تومان افزایش داشت.

درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۶۰۴ تومان و حواله آن نیز ۱۹ هزار و ۳۳ تومان، روبل روسیه ۸۸۴ تومان و حواله آن ۸۵۹ تومان کشف قیمت شد که به ترتیب درهم در اسکناس و در حواله ۹ تومان افزایش داشت و روبل نیز در اسکناس بدون تغییر و در حواله یک تومان افزایش داشت.

یوآن چین نیز ۱۰ هزار و ۹۳ تومان و حواله آن به قیمت ۹ هزار و ۷۹۹ تومان معامله شد که نسبت به یکشنبه در اسکناس ۶ تومان کاهش و در حواله ۴ تومان افزایش داشت. همچنین یکصد ین ژاپن در اسکناس به قیمت ۴۸ هزار و ۸۲۹ تومان و در حواله ۴۷ هزار و ۴۰۷ تومان به فروش رفت که در اسکناس ۱۱ تومان و در حواله ۱۱ تومان افزایش داشت. اسکناس وون کره جنوبی نیز ۵۱ هزارو ۹۲۲ تومان و حواله آن ۵۰ هزار و ۴۱۰ تومان قیمت گذاری شد که در اسکناس ۲۵ و در حواله ۲۵ تومان افزایش داشت.

قیمت دینار عراق نیز از سوی مرکز مبادله اعلام شد که بر این اساس هر اسکناس ۱۰۰ دیناری عراق معادل پنج‌هزار و ۴۱۰ تومان قیمت خورد که نسبت به روز شنبه ۲۵ تومان افزایش داشت.

امروز در بازار ارز دیجیتال هر تتر ۱۰۰ هزار و ۷۷۰ تومان تعیین‌ قیمت شد و در بازار غیررسمی ارز نیز هر دلار آمریکا در محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

