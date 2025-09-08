عاملی که مانع افزایش قیمت طلا شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فعالان بازار سکه و طلا امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) را ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) را ۸۸ میلیون تومان فروختند که نسبت به معاملات روز (یکشنبه، ۱۶ شهریورماه) به ترتیب سکه طرح جدید ۵ هزار و ۹۰۹ تومان کاهش و سکه طرح قدیم ۷۵۵ هزار و ۸۲۶ افزایش داشت.
امروز نیم سکه ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار طلا قیمت خورد که نسبت به روز گذشته در نیم سکه ۳۲۱ هزار و ۳۲۶ تومان و در ربع سکه ۲۷۳ هزار و ۴۷۲ تومان کاهش و در سکه گرمی ۷۱ هزار و ۷۳۶ کاهش داشت.
در روز جاری هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت هشت میلیون و ۷۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد که در مقایسه با روز یکشنبه ۳۳ هزار و ۳۸۸ تومان افزایش داشت. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۴۵ هزار و ۶۴۷ تومانی به ۱۱ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا نیز با افزایش ۱۴۹ هزار و ۱۱۱ تومانی، ۳۷ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین بهای اونس جهانی با افزایش ۲۹ دلاری به ۳ هزار و ۶۱۹ دلار رسید.
افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله
امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز بهای هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۹۷ تومان رسید و هر حواله دلار نیز ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته (یکشنبه) در اسکناس ۳۴ تومان و در حواله ۳۳ تومان افزایش داشت.
در بازار معاملات اسکناس، هر اسکناس یورو به ۸۴ هزار و ۳۴۹ تومان و حواله ۸۱ هزار و ۸۹۲ تومان قیمتگذاری شد که نسبت به یکشنبه در اسکناس ۶ تومان و در حواله ۶ تومان افزایش داشت.
درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۶۰۴ تومان و حواله آن نیز ۱۹ هزار و ۳۳ تومان، روبل روسیه ۸۸۴ تومان و حواله آن ۸۵۹ تومان کشف قیمت شد که به ترتیب درهم در اسکناس و در حواله ۹ تومان افزایش داشت و روبل نیز در اسکناس بدون تغییر و در حواله یک تومان افزایش داشت.
یوآن چین نیز ۱۰ هزار و ۹۳ تومان و حواله آن به قیمت ۹ هزار و ۷۹۹ تومان معامله شد که نسبت به یکشنبه در اسکناس ۶ تومان کاهش و در حواله ۴ تومان افزایش داشت. همچنین یکصد ین ژاپن در اسکناس به قیمت ۴۸ هزار و ۸۲۹ تومان و در حواله ۴۷ هزار و ۴۰۷ تومان به فروش رفت که در اسکناس ۱۱ تومان و در حواله ۱۱ تومان افزایش داشت. اسکناس وون کره جنوبی نیز ۵۱ هزارو ۹۲۲ تومان و حواله آن ۵۰ هزار و ۴۱۰ تومان قیمت گذاری شد که در اسکناس ۲۵ و در حواله ۲۵ تومان افزایش داشت.
قیمت دینار عراق نیز از سوی مرکز مبادله اعلام شد که بر این اساس هر اسکناس ۱۰۰ دیناری عراق معادل پنجهزار و ۴۱۰ تومان قیمت خورد که نسبت به روز شنبه ۲۵ تومان افزایش داشت.
امروز در بازار ارز دیجیتال هر تتر ۱۰۰ هزار و ۷۷۰ تومان تعیین قیمت شد و در بازار غیررسمی ارز نیز هر دلار آمریکا در محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش رفت.
