بیت‌کوین در بن‌بست؟

گزارش اخیر بازار کار ایالات متحده، نشان‌دهنده کاهش شدید اشتغال‌زایی بود که این خبر باعث خوشحالی سرمایه‌گذاران شد.
بیت‌کوین در بن‌بست؟

 

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ چرا که ضعیف بودن اقتصاد آمریکا، فدرال‌رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره سوق می‌دهد و کاهش نرخ بهره برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین خبر بسیار خوبی به شمار می‌رود. با این حال، بیت‌کوین به این خبر مثبت واکنشی نشان نداد و قیمت آن در زیر ۱۱۲هزار دلار باقی ماند. این بی‌تفاوتی بیت‌کوین، کارشناسان را نگران کرده و نشانه‌ای از یک روند نزولی احتمالی در آینده نزدیک است.

چرا بازار کار ضعیف، بیت‌کوین را بالا نبرد؟

گزارش حقوق و دستمزد ماه اوت در آمریکا، یک شوک واقعی به بازار وارد کرد. تنها ۲۲هزار شغل جدید ایجاد شده بود که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۷۵هزار شغل توسط تحلیلگران بود. به علاوه، آمار ماه‌های قبل نیز بازنگری شد و نشان داد که شغل‌های بیشتری از دست رفته‌اند. این وضعیت ضعیف، بازار کار را در آستانه رکود قرار داده است. در پی این گزارش، احتمال اینکه فدرال‌رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد به ۱۰۰ درصد رسید و حتی شانس کاهش شدیدتر نرخ بهره نیز بالا رفت. اما برخلاف انتظار، بیت‌کوین به این خبر‌ها بی‌اعتنا بود.

چرا بیت‌کوین نتوانست از سد ۱۱۲ هزار دلار عبور کند؟

قیمت بیت‌کوین پس از انتشار خبر برای مدت کوتاهی به بالای ۱۱۳۳۰۰ دلار رسید، اما به سرعت ریزش کرد و به زیر سطح ۱۱۱۹۸۲ دلار بازگشت. این رفتار، الگویی را در نمودار‌ها ایجاد کرده که نشان می‌دهد خریداران توانایی بالا بردن قیمت را ندارند. این الگو، به این معنی است که بیت‌کوین دو بار تلاش کرده تا به یک سطح بالا برسد، اما هر دو بار ناموفق بوده است. این شکست، نشان می‌دهد که حرکت صعودی قبلی قدرت خود را از دست داده و خطر کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. اولین سطح حمایتی مهم برای بیت‌کوین در حدود ۱۰۱۷۰۰ دلار است. کارشناسان یادآور شدند که الگوی مشابهی در ماه فوریه نیز مشاهده شد که به یک کاهش چند هفته‌ای و رسیدن قیمت به حدود ۷۵هزار دلار منجر شد.

بیت کوین بازار اشتغال زایی
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: پدر مجری معروف تلویزیون!
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
