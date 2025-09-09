En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سالادهای خلاقانه برای کسانی که از سالاد خوردن فراری اند

اگر از سالادهای تکراری خیار و گوجه و کاهو تا مرز فرار رسیده‌اید، وقت آن است که افق‌های جدید دنیای سالاد را کشف کنید.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۱۷
| |
218 بازدید
سالادهای خلاقانه برای کسانی که از سالاد خوردن فراری اند

اگر از سالادهای تکراری خیار و گوجه و کاهو تا مرز فرار رسیده‌اید، وقت آن است که افق‌های جدید دنیای سالاد را کشف کنید. سالاد اصلاً فقط برگ سبز و سس ساده نیست؛ می‌تواند یک غذای کامل، رنگارنگ، هیجان‌انگیز و حتی دسر باشد. با کمی خلاقیت می‌شود بافت‌ها، طعم‌ها و ترکیب مواد را آن‌قدر متنوع کرد که سالاد تبدیل به بخش محبوب وعده‌های غذایی شما شود.

لیست سالادهای خلاقانه و خوشمزه

به گزارش تابناک؛ ۷ سالاد خلاقانه و خوشمزه که می‌توانند نگاهتان به این پیش‌غذای همیشه تکراری را عوض کنند شامل سالاد گرم عدس و سبزیجات برشته با طعم عمیق و مقوی، سالاد مدیترانه‌ای کوینوا و فتا با حس و حال تابستانی، سالاد آسیایی با سس کنجد-زنجبیل که یک انفجار طعم شرقی است، سالاد میوه و پنیر لور عشقی به‌عنوان یک دسر سالم و رنگارنگ، سالاد نخود و آووکادو با سس ماست-لیمویی که هم خامه‌ای است و هم پروتئینی، سالاد کاپرزه با پیچ و تاب اناری که ظاهر و مزه را خاص می‌کند، و در نهایت سالاد ماکارونی سبزپوش با بروکلی و پستو که سیرکننده و پرانرژی است.

۱. سالاد گرم عدس و سبزیجات برشته

این سالاد با ترکیب عدس قهوه‌ای پخته و سبزیجاتی مثل کدو حلوایی، فلفل دلمه‌ای، هویج و پیاز که در فر یا تابه برشته می‌شوند، طعمی گرم و خوشبو ایجاد می‌کند. روغن زیتون بکر، سرکه بالزامیک و کمی ادویه‌هایی مثل پاپریکا یا فلفل سیاه، مزه را کامل می‌کنند. از آنجایی که عدس سرشار از پروتئین گیاهی و فیبر است و سبزیجات برشته غنی از آنتی‌اکسیدان‌اند، این سالاد هم سیرکننده است و هم ارزش غذایی بالایی دارد.

۲. سالاد مدیترانه‌ای کوینوا و فتا

کوینوا پخته با تکه‌های خیار تازه، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه و سبزی‌های معطری مثل نعناع و ریحان، پایه این سالاد را می‌سازد. پنیر فتا با طعم شور و بافت نرمش در کنار آب‌لیمو و روغن زیتون، حس و حال تابستانی و سبک مدیترانه‌ای را تداعی می‌کند. این ترکیب علاوه بر طعم فوق‌العاده، سرشار از پروتئین، ویتامین C و مواد معدنی است و برای وعده ناهار یا شام سبک عالی است.

۳. سالاد آسیایی با سس کنجد-زنجبیل

این سالاد با کلم قرمز و سفید ریزشده، هویج خلالی، فلفل دلمه‌ای و خیار، و تزئین بادام‌زمینی بوداده، بافتی کرانچی و رنگی چشم‌نواز ایجاد می‌کند. سس ویژه‌اش ترکیبی از کره بادام‌زمینی، سس سویا، زنجبیل تازه رنده‌شده، سرکه برنج و عسل است که طعمی تند، شیرین و مغزی به سالاد می‌دهد. این سالاد سرشار از فیبر، ویتامین‌ها و چربی‌های مفید است و تجربه‌ای متفاوت از طعم آسیای شرقی را به سفره می‌آورد.

۴. سالاد میوه و پنیر لور

ترکیب میوه‌های تازه مثل توت‌فرنگی، انگور، انبه، پرتقال یا آناناس با پنیر لور یا ماست یونانی، یک سالاد شیرین و خنک به وجود می‌آورد. برای تکمیل طعم، می‌توان کمی عسل یا شیره خرما و پودر دارچین اضافه کرد. این سالاد نه‌تنها رنگارنگ و خوش‌عطر است بلکه منبع خوبی از ویتامین‌ها، پروتئین و آنتی‌اکسیدان‌ها محسوب می‌شود و حتی می‌تواند به‌عنوان یک دسر سالم سرو شود.

۵. سالاد نخود و آووکادو با سس ماست-لیمویی

نخود پخته‌شده و آووکادوی خردشده با گوجه، خیار و جعفری تازه ترکیب می‌شوند تا یک سالاد خامه‌ای و مقوی بسازند. سس این سالاد از ماست یونانی، آب‌لیمو تازه، کمی نمک و فلفل سیاه درست می‌شود که طعم ملایم و تازه‌ای ایجاد می‌کند. این سالاد به دلیل داشتن پروتئین گیاهی، فیبر بالا و چربی‌های سالم، انرژی شما را برای ساعات طولانی حفظ می‌کند.

۶. سالاد کاپرزه با پیچ و تاب اناری

برش‌های گوجه فرنگی رسیده، پنیر موزارلای تازه و برگ‌های ریحان در کنار هم یک کلاسیک ایتالیایی می‌سازند. اما افزودن دانه‌های انار نه‌تنها رنگ و بافت تازه‌ای اضافه می‌کند بلکه شیرینی ملایمی به طعم شور و ترش سالاد می‌بخشد. یک چاشنی ساده از روغن زیتون و سرکه بالزامیک طعم را متعادل کرده و این سالاد را به گزینه‌ای شیک و خوشمزه برای مهمانی‌ها تبدیل می‌کند.

۷. سالاد ماکارونی سبزپوش

ماکارونی سبوس‌دار پخته در کنار بروکلی بخارپز، نخودفرنگی و جعفری تازه، پایه این سالاد مقوی و رنگارنگ است. سس پستو با طعم ریحان تازه و مغز کاج، همه مواد را به هم پیوند می‌دهد و یک رایحه سبز و تازه به سالاد می‌بخشد. این سالاد به دلیل داشتن فیبر بالا، پروتئین گیاهی و کربوهیدرات‌های پیچیده، گزینه‌ای کامل برای وعده نهار یا شام سریع است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سالاد سالاد رژیمی رژیم غذایی سالاد ماکارونی انواع سالاد خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بهترین رژیم غذایی برای کاهش فشارخون
این غذاها باعث مرگ شما می شوند
علت اثربخش نبودن برخی رژیم‌های غذایی
چرا برخی افراد در رعایت رژیم غذایی سالم شکست می‌خورند؟
سالاد شوم در قتل مهین تاج
خبر خوب برای تخم‌مرغ خورها
طرز تهیه سالاد هندوانه
سالادهای آماده و بسته‌بندی، منشاء بیماری‌های جدید
یک سالاد فضایی مخصوص فضانوردان!
طرز تهیه سالاد رژیمی
بایدها و نبایدهای مصرف سالاد
خاصیت دیگر رژیم غذایی مدیترانه‌ای
رژیم غذایی مفید برای سلامت قلب
وقتی رژیم‌های پروتئینی بلای جانمان می‌شوند
توصیه‌های پیشگیرانه از چاقی در تابستان
چرا بعد از رژیم غذایی وزن افزایش می‌یابد؟
وضعيت وحشتناک بيمارستان‌هاى چين
جشن عجیب «مردگان» در هائیتی
رژیم‌ غذایی ناسالم عامل یک پنجمِ مرگ‌ومیرهای جهانی
خوردن سالاد بدون سس ممنوع!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۶۸ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۹ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZIL
tabnak.ir/005ZIL