راه‌های ساده برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس‌های پاییزی

به گفته متخصص بیماری‌های عفونی برای آن که ویروس‌های تنفسی را را با هم اشتباه نگیریم، کافی است آنها را دسته‌بندی کنیم و علائم‌شان را بشناسیم. تشخیص علائم هم کار دشوار و پیچیده‌ای نیست.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۱۶
266 بازدید
راه‌های ساده برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس‌های پاییزی

هر سال با کاهش تدریجی دمای هوا، سر و کله ویروس‌هایی پیدا می‌شود که برای همه ما آشنا هستند: ویروس‌های تنفسی. در نیمه دوم سال، آمار ابتلا به سرماخوردگی، آنفلوآنزا و دیگر بیماری‌های مشابه اوج می‌گیرد و این پرسش در ذهن بسیاری از افراد پیش می‌آید که «علائم بیماری من نشانه سرماخوردگی ساده است یا آنفلوآنزا؟» شاید هم دوباره کرونا به سراغم آمده است!»

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، چطور متوجه شویم که به کدام یک از انواع ویروس‌های تنفسی مبتلا شده‌ایم و برای پیشگیری از ابتلا باید چه کارهایی انجام دهیم؟ دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در گفتگویی با همشهری‌آنلاین به این سوالات پاسخ داده است.

رمضانی می‌گوید: برای آن که ویروس‌های تنفسی را از هم تشخیص دهیم، کافی است آنها را دسته‌بندی کنیم و علائم هر یک را بشناسیم. تشخیص علائم ویروس‌های مختلف هم کار دشوار و پیچیده‌ای نیست. فقط باید بدانیم در هر فصل، کدام گروه از ویروس‌ها شایع‌ترند. مثلا در فصل سرما آنفلوآنزای نوع A، کووید۱۹ و ویروس‌های تنفسی دیگر مثل آدونویروس‌ها و رینوویروس‌ها شایع‌ترند.

او ادامه می‌دهد: قبل از هر چیز باید بدانیم که همه ویروس‌های تنفسی که نام سرماخوردگی روی آنها گذاشته‌اند (به جز آنفلوآنزا)، علائم‌شان را در مخاط بینی نشان می‌دهند؛ یعنی فرد مبتلا دچار آبریزش بینی، گرفتگی بینی، آبریزش چشم، گلودرد خفیف، تب خفیف، سردرد خفیف و سوزش گلو می‌شود. علائم هم طوری نیست که زندگی روزمره فرد را مختل کند. فقط مشکل این است که اگر در یک مکان عمومی (محل کار، فروشگاه سربسته، مترو، اتوبوس، تاکسی و …) حضور یابد، ممکن است ویروس را به دیگران هم منتقل کند.

راهنمای تشخیص ویروس‌ها

این متخصص بیماری‌های عفونی تاکید می‌کند: اگر بخواهیم ویروس‌ها را راحت‌تر و بهتر تشخیص بدهیم، می‌توانیم آنها را دسته‌بندی کنیم؛ ویروس‌های سرماخوردگی عادی که کرونای فصلی هم در این گروه می‌گنجد، کووید۱۹ و واریانت‌های جدیدش و ویروس آنفلوآنزا. فقط درباره آنفلوآنزا این توضیح را هم اضافه کنم که دو نوع آنفلوآنزا داریم؛ A و B. آنفلوآنزای B که در بهار شایع‌تر و آرام‌تر است و شدت علائمش از نوع A که در پاییز و زمستان شیوع دارد، کمتر است. کووید هم به یکی از بیماری‌های ثابت فصول مختلف تبدیل شده، تقریبا همان علائم سرماخوردگی را دارد ولی شدتش مقداری بیشتر است. مثلا فرد نسبت به سرماخوردگی گلودرد و سردرد شدیدتری دارد، بویایی و چشایی خود را از دست می‌دهد و علائم طولانی‌تر با او می‌مانند.

 

ویروس پاییزی آنفلوآنزا خبر فوری ویروس تنفسی بیماری عفونی
