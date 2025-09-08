در یک کشف شگفت‌انگیز در دل جنگل‌های آمازون، گروهی از دانشمندان به همراه مردم بومی واورانی موفق شدند گونه‌ای تازه از آناکوندا را شناسایی کنند؛ ماری که اکنون عنوان بزرگ‌ترین مار زنده جهان را از آنِ خود کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان؛ این مار عظیم‌الجثه که با نام علمی «آناکوندای سبز شمالی» معرفی شده، به‌طرز حیرت‌انگیزی بزرگ است.

یکی از نمونه‌های ماده مشاهده‌شده حدود ۶.۳ متر طول و بیش از ۲۰۰ کیلوگرم وزن داشت؛ ابعادی که رکورد‌های پیشین را پشت سر گذاشته است.

اهمیت این کشف فراتر از جنبه‌های هیجان‌انگیز آن است. تیمی از نشنال جئوگرافیک این ماجراجویی را ثبت کرده و قرار است تصاویر آن در مستندی با حضور ویل اسمیت پخش شود.

دانشمندان امیدوارند این توجه رسانه‌ای، ضرورت حفاظت از تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی را بیش‌ازپیش به جهان یادآوری کند.

به‌گفته پژوهشگران، این مار نه‌تنها نمادی از تنوع خیره‌کننده حیات‌وحش آمازون است، بلکه هشداری جدی درباره شکنندگی این اکوسیستم به شمار می‌آید.