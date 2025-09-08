En
رونمایی از هولناک‌ترین مار جهان + عکس

در یک کشف شگفت‌انگیز در دل جنگل‌های آمازون، گروهی از دانشمندان به همراه مردم بومی واورانی موفق شدند گونه‌ای تازه از آناکوندا را شناسایی کنند؛ ماری که اکنون عنوان بزرگ‌ترین مار زنده جهان را از آنِ خود کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان؛ این مار عظیم‌الجثه که با نام علمی «آناکوندای سبز شمالی» معرفی شده، به‌طرز حیرت‌انگیزی بزرگ است.

یکی از نمونه‌های ماده مشاهده‌شده حدود ۶.۳ متر طول و بیش از ۲۰۰ کیلوگرم وزن داشت؛ ابعادی که رکورد‌های پیشین را پشت سر گذاشته است.

اهمیت این کشف فراتر از جنبه‌های هیجان‌انگیز آن است. تیمی از نشنال جئوگرافیک این ماجراجویی را ثبت کرده و قرار است تصاویر آن در مستندی با حضور ویل اسمیت پخش شود.

دانشمندان امیدوارند این توجه رسانه‌ای، ضرورت حفاظت از تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی را بیش‌ازپیش به جهان یادآوری کند.

به‌گفته پژوهشگران، این مار نه‌تنها نمادی از تنوع خیره‌کننده حیات‌وحش آمازون است، بلکه هشداری جدی درباره شکنندگی این اکوسیستم به شمار می‌آید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
1
23
پاسخ
الان این عکسی که گذاشتید 6.3 متر طول و 200 کیلو وزن است ؟؟؟ این حداقل 100 متر طول و چندین تن وزن داره. عکس تخیلیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
متزاژ6.3 یعنی اندازه قد چهار تا آدم.خیلی بده سایت خبری عکس و خبر فیک بگذاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
17
پاسخ
والا این عکس غول آسایی که ما می بینیم مارش 100 تا 150 متر طول داره! ملت را مسخره کردید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
5
پاسخ
با هوش مصنوعی درست شده. این مار غول پیکر با این حجم یه ماهه جنگل آمازون رو رو می خوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
7
پاسخ
مشت نمونه خروار هست
درست مثل افزایش قیمت ها که به چشم تابناک نمی آد
اما وقتی 1000 تومن کاهش پیدا میکنه تو بوق و کرنا اعلام می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
کا بچا.... بچا کا !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
4
پاسخ
عکس فیک است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
ماره انگار یه کمی باد داره یا باد شده ...!
