به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار سیدتیمور حسینی در توضیح چالشهای موجود در حوزه شمارهگذاری خودروها گفت:یکی از مشکلات جدی ما، امکان دستکاری اعداد فارسی روی پلاکهاست. بهعنوان مثال، عدد ۲ بهراحتی قابل تغییر به ۳یا ۱ است، یا میتوان برخی اعداد را با چسب یا رنگ دستکاری کرد. این در حالی است که در استاندارد جهانی، پلاکها با اعداد لاتین صادر میشوند و این اعداد به هیچ عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارند.
وی ادامه داد:همین موضوع باعث میشود برخی جرایم رانندگی به اشتباه ثبت یا دچار خطا شوند. البته ما برای جلوگیری از این مشکلات، سامانههای اجرایی را به رباتهای نظارتی مجهز کردهایم تا هر جریمه قبل از ثبت نهایی دوباره بررسی شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اقدامات آینده افزود: ما در حال تدوین یک طرح جامع برای تحول در نظام شمارهگذاری کشور هستیم. یکی از پیشبینیها در این طرح، تغییر شیوه درج اعداد پلاکها مطابق با استانداردهای جهانی است. البته این موضوع صرفاً یک پیشنهاد از سوی پلیس است و تصویب و تأیید آن نیازمند نظر دستگاههای مرتبط و دولت خواهد بود.
سردار حسینی در پایان تأکید کرد:تمام تلاش پلیس بر این است که به هر نحو ممکن از بروز خطا و اشتباه در ثبت جرایم و همچنین سوءاستفاده از خلأهای موجود جلوگیری شود.
