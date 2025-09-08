En
تحول در شماره‌گذاری خودروها برای جلوگیری از دستکاری

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه دستکاری اعداد فارسی روی پلاک خودروها یکی از دلایل بروز خطا و تخلف در ثبت جرایم رانندگی است، از تدوین طرحی جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار سیدتیمور حسینی در توضیح چالش‌های موجود در حوزه شماره‌گذاری خودرو‌ها گفت:یکی از مشکلات جدی ما، امکان دستکاری اعداد فارسی روی پلاک‌هاست. به‌عنوان مثال، عدد ۲ به‌راحتی قابل تغییر به ۳یا ۱ است، یا می‌توان برخی اعداد را با چسب یا رنگ دستکاری کرد. این در حالی است که در استاندارد جهانی، پلاک‌ها با اعداد لاتین صادر می‌شوند و این اعداد به هیچ عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارند.

وی ادامه داد:همین موضوع باعث می‌شود برخی جرایم رانندگی به اشتباه ثبت یا دچار خطا شوند. البته ما برای جلوگیری از این مشکلات، سامانه‌های اجرایی را به ربات‌های نظارتی مجهز کرده‌ایم تا هر جریمه قبل از ثبت نهایی دوباره بررسی شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اقدامات آینده افزود: ما در حال تدوین یک طرح جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری کشور هستیم. یکی از پیش‌بینی‌ها در این طرح، تغییر شیوه درج اعداد پلاک‌ها مطابق با استاندارد‌های جهانی است. البته این موضوع صرفاً یک پیشنهاد از سوی پلیس است و تصویب و تأیید آن نیازمند نظر دستگاه‌های مرتبط و دولت خواهد بود.

سردار حسینی در پایان تأکید کرد:تمام تلاش پلیس بر این است که به هر نحو ممکن از بروز خطا و اشتباه در ثبت جرایم و همچنین سوءاستفاده از خلأ‌های موجود جلوگیری شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
کاسبی جدید
مگر حروف انگلیسی رو نمیشه تغییر داد بزرگوار فیلم خارجی نگاه کن
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
عجب منطقی ؟!
دوباره هوس کردن از جیب مردم به اسم تعویض پلاک پول در بیارن ؟ کاری که چندین بار انجام دادن
کی میگه اغداد لاتین قابل دستکاری نیست؟ شما یه نگاه به اعداد 9،8،0 بنداز ببین چقدر آسونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
دو سه روز پیش ماشین من تو پارکینگ خونه سمت مینی سیتی بود که برام پیام اومد توقف در خیابان شقایق که اصلا نمیدونم کجاس
باید هم ۹۰هزار تومن جریمه رو پرداخت کنم. چون هم یه روز وقتمو میگیره هم باید ۵۰۰ هزار هزینه ایاب ذهاب بدم تا شاید پاکش کنن
فقط میخوام بدونم این پول که راضی نیستم تو جیب کی میره
پاسخ ها
میم ف
| Germany |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
دقیقا برای من دو بار اتفاق افتاد . یکبار با دوربین . یکبار هم تسلیم . با وجود اینکه من اصلا در شهر دیگری بودم وماشین در پارکینگ بود
