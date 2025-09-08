صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خلأ قانونی ندارد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار محمدرضا مهماندار با تأکید بر اینکه از لحاظ قانونی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانمها، خلأ قانونی ندارد و این مسئله باید توسط مسئولان مربوطه بار دیگر بازنگری شود، افزود: به خاطر نگرانیها و حساسیتهای موجود، تاکنون شرایط به نحوی بوده که گواهینامه برای زنان صادر نشود و در واقع مشکل قانونی از اول وجود نداشت، اما به خاطر همین نگرانیها، تغییراتی در قانون ایجاد شد که باعث شد این اجازه به خانمها داده نشود. یعنی در آئین نامه سال ۸۴، هیچ اشارهای در قانون وجود نداشت که فقط مردان با موتورسیکلت رانندگی کنند؛ اما به خاطر شکایت زنان به دیوان عدالت اداری، در قانون گنجانده شد که این مسئله باید بازنگری شود.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در حال حاضر برای رانندگی مردان با موتورسیکلت نگرانیهای بسیاری دارد؛ زیرا بی قانونی در آقایان بیشتر است؛ اما نکته قابل توجه این است که نمیتوان به خاطر این نگرانیها، کل مسئله را مغفول نگه داریم یا صورت مسئله را کلا به خاطر عده خاصی که ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند یا خلاف عرف عمل کنند؛ پاک کرد.
مهماندار گفت: از آنجایی که بر اساس آمار، آقایان رفتارهای پرخطرتری نسبت به خانمها در رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دارند؛ اگر بخواهیم با این دید به قضیه نگاه کنیم پس به مردان نیز نباید گواهینامه موتورسیکلت بدهیم تا این نگرانیها حذف شود، اما قطعا با این روش نمیشود کشور را اداره کرد.
وی افزود: اینکه ما نگران باشیم که ممکن است برخی خانمها پس از دریافت گواهینامه موتورسیکلت رفتارهای خلاف عرف داشته باشد، دلیل نمیشود که کلا برای همه خانمها گواهینامه صادر نشود و تنها باید با متخلفان برخورد شود.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: من معتقدم اگر این شرایط برای خانمها فراهم شود، قطعا خانمها شرایط جامعه را مدنظر قرار میدهند و شرع و عرف را رعایت میکنند.
مهماندار تأکید کرد که خانمها همین الان هم سوار موتورسیکلتها میشوند و در واقع ترکنشین هستند و هیچ فرقی نمیکند که زنها موتورها را برانند یا نه و در واقع نگرانیهای موجود باید رفع شود.
وی افزود: خانمها به طور کلی قانونمندتر از آقایان هستند و رانندگی کردن آنها با موتورسیکلت قطعا مشکلات کمتری نسبت به مردان دارد، اما زنان نیز باید آموزش کافی ببینند.
