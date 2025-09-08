En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خلأ قانونی ندارد

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خلأ قانونی ندارد، گفت: این مسئله بخاطر سایر حساسیت‌های موجود در کشور تاکنون اجرا نشده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۸۸
| |
410 بازدید
|
۳
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خلأ قانونی ندارد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار محمدرضا مهماندار با تأکید بر اینکه از لحاظ قانونی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها، خلأ قانونی ندارد و این مسئله باید توسط مسئولان مربوطه بار دیگر بازنگری شود، افزود: به خاطر نگرانی‌ها و حساسیت‌های موجود، تاکنون شرایط به نحوی بوده که گواهینامه برای زنان صادر نشود و در واقع مشکل قانونی از اول وجود نداشت، اما به خاطر همین نگرانی‌ها، تغییراتی در قانون ایجاد شد که باعث شد این اجازه به خانم‌ها داده نشود. یعنی در آئین نامه سال ۸۴، هیچ اشاره‌ای در قانون وجود نداشت که فقط مردان با موتورسیکلت رانندگی کنند؛ اما به خاطر شکایت زنان به دیوان عدالت اداری، در قانون گنجانده شد که این مسئله باید بازنگری شود.

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در حال حاضر برای رانندگی مردان با موتورسیکلت نگرانی‌های بسیاری دارد؛ زیرا بی قانونی در آقایان بیشتر است؛ اما نکته قابل توجه این است که نمی‌توان به خاطر این نگرانی‌ها، کل مسئله را مغفول نگه داریم یا صورت مسئله را کلا به خاطر عده خاصی که ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند یا خلاف عرف عمل کنند؛ پاک کرد.

مهماندار گفت: از آنجایی که بر اساس آمار، آقایان رفتار‌های پرخطرتری نسبت به خانم‌ها در رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دارند؛ اگر بخواهیم با این دید به قضیه نگاه کنیم پس به مردان نیز نباید گواهینامه موتورسیکلت بدهیم تا این نگرانی‌ها حذف شود، اما قطعا با این روش نمی‌شود کشور را اداره کرد.

وی افزود: اینکه ما نگران باشیم که ممکن است برخی خانم‌ها پس از دریافت گواهینامه موتورسیکلت رفتار‌های خلاف عرف داشته باشد، دلیل نمی‌شود که کلا برای همه خانم‌ها گواهینامه صادر نشود و تنها باید با متخلفان برخورد شود.

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: من معتقدم اگر این شرایط برای خانم‌ها فراهم شود، قطعا خانم‌ها شرایط جامعه را مدنظر قرار می‌دهند و شرع و عرف را رعایت می‌کنند.

مهماندار تأکید کرد که خانم‌ها همین الان هم سوار موتورسیکلت‌ها می‌شوند و در واقع ترک‌نشین هستند و هیچ فرقی نمی‌کند که زن‌ها موتور‌ها را برانند یا نه و در واقع نگرانی‌های موجود باید رفع شود.

وی افزود: خانم‌ها به طور کلی قانون‌مندتر از آقایان هستند و رانندگی کردن آنها با موتورسیکلت قطعا مشکلات کمتری نسبت به مردان دارد، اما زنان نیز باید آموزش کافی ببینند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
موتورسواری موتور سواری زنان راهور
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت در حال هماهنگی برای اجرای موتورسواری زنان
موتورسواری بیرانوند و دخترش در صحراهای دبی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
1
1
پاسخ
این همه موتور تو تهران یعنی چی واقعا؟ مردها کم بودن زنها هم قراره اضافه بشن.
کدوم کشور درست حسابی اینقدر موتور توش هست؟ داریم میشیم ویتنام و پاکستان و این کشورهای در پیت.
حداقل موتور برقی بدین سوار بشن هم آروم تر میره هم سر و صدا نداره هم پدر محیط زیست در نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
موتورهای برقی رو ترویج بدید ،هم سر و صدا ندارد وهم آلودگی ندارن سرعتش هم کنترل شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
حساسیت های موجود!
چشم ها را باید شست جور دیگری باید دید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZHs
tabnak.ir/005ZHs