En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز نشست شورای حکام آژانس اتمی

نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی از آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۸۲
| |
607 بازدید
|
۱
آغاز نشست شورای حکام آژانس اتمی

نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز دوشنبه اعلام کرد نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اولین جلسه فصلی شورای حکام آژانس پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران از سوی آمریکا در اول تیر و در طی جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خواهد بود.

پیشتر، وبگاه آژانس در اعلامیه‌ای بیان کرد که نشست شورای حکام از امروز ۸ سپتامبر تا جمعه ۱۲ سپتامبر برگزار خواهد شد.

طبق این اعلامیه، انتظار می‌رود که موضوعات در دستور کار نشست شامل «ایمنی هسته‌ای و تشعشعات؛ گزارش امنیت هسته‌ای ۲۰۲۵؛ تقویت فعالیت‌های آژانس در ارتباط با دانش هسته‌ای، فناوری و کاربردها؛ راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل؛ اجرای پادمان‌ها در جمهوری خلق کره؛ اجرای توافق پادمانی منع اشاعه تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) در جمهوری عربی سوریه؛ توافق پادمانی ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی هسته‌ای، امنیت و پادمان‌ها در اوکراین، انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب توافق آکوس و تمام جنبه‌های پادمانی آن ذیل ان‌پی‌تی، اعمال پادمان‌های آژانس در غرب آسیا، سازماندهی کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و زنان در دبیرخانه» خواهد بود.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در آغاز این نشست بیانیه‌ای قرائت خواهد کرد. او سپس، ساعت ۱۲:۳۰ امروزبه وقت اروپای مرکزی یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان بین‌المللی روسیه اجلاس نشست شورای حکام نشست شورای حکام آژانس تاسیسات هسته ای خبر فوری
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعریف بانک جهانی چیست؟
جزییات سفر بایدن به اروپا و حضور در دو اجلاس
اجلاس‌جهانی‌امنیت‌هسته‌ای‌زیر‌سایه‌بحران‌اوکراین
اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری مدیران عامل
اجلاس بین‌المجالس در ژنو شروع شد
اجلاس دوستان سوریه فردا در تهران
عفو بین‌الملل: حمله اسرائیل به اوین «جنایت جنگی» بود
معاون دبیرکل انتخاب شد
اتحادیه اروپا: ما به تعهدات برجامی خود پایبند بوده‌ایم
در اجلاس رسمی اوپک چه گذشت؟
لاریجانی: نمی‌دانم چرا عربستان نیامد
انتخاب اعضای جدید شورای حکام آژانس اتمی
توضیحات نماینده ایران درباره نشست شورای حکام
آمریکا‌قصد‌‌ارائه‌قطعنامه‌علیه‌ایران‌در‌شورای‌حکام‌را‌ندارد
پوتین: شواهدی برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست
برگزاری نشست کارگاهی روسای سازمان‌های ملی بهره‌وری کشورهای عضو (WSM) سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)
بیانیه تروئیکای اروپایی درباره عدم همکاری ایران با آژانس
آمریکا: آماده گفت‌وگوی بدون شرط با ایران هستیم
بقائی: آژانس تحت فشار اروپا علیه ایران گزارش ساخت
گفتگوی اختصاصی با «طارق رئوف» مدیر ارشد اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی/ قطعنامه ای علیه ایران در شورای حکام صادر نخواهد شد/ آمریکا از اقدام فرانسه و آلمان حمایت نمی کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
کلا با ایران کار دارند و اتمی ابرقدرتها اصلا مطرح نیست...
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005ZHm
tabnak.ir/005ZHm