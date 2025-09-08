آغاز نشست شورای حکام آژانس اتمی

نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز دوشنبه اعلام کرد نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اولین جلسه فصلی شورای حکام آژانس پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران از سوی آمریکا در اول تیر و در طی جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خواهد بود.

پیشتر، وبگاه آژانس در اعلامیه‌ای بیان کرد که نشست شورای حکام از امروز ۸ سپتامبر تا جمعه ۱۲ سپتامبر برگزار خواهد شد.

طبق این اعلامیه، انتظار می‌رود که موضوعات در دستور کار نشست شامل «ایمنی هسته‌ای و تشعشعات؛ گزارش امنیت هسته‌ای ۲۰۲۵؛ تقویت فعالیت‌های آژانس در ارتباط با دانش هسته‌ای، فناوری و کاربردها؛ راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل؛ اجرای پادمان‌ها در جمهوری خلق کره؛ اجرای توافق پادمانی منع اشاعه تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) در جمهوری عربی سوریه؛ توافق پادمانی ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی هسته‌ای، امنیت و پادمان‌ها در اوکراین، انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب توافق آکوس و تمام جنبه‌های پادمانی آن ذیل ان‌پی‌تی، اعمال پادمان‌های آژانس در غرب آسیا، سازماندهی کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و زنان در دبیرخانه» خواهد بود.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در آغاز این نشست بیانیه‌ای قرائت خواهد کرد. او سپس، ساعت ۱۲:۳۰ امروزبه وقت اروپای مرکزی یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.

