شرکت چینی CATL، پیشتاز بازار باتری خودروهای برقی، اعلام کرد که کارخانه جدیدش در شرق مجارستان تا اوایل زمستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد؛ پروژه‌ای ۸.۵۵ میلیارد دلاری که با هدف تأمین نیاز خودروسازان اروپایی مانند بی‌ام‌و و فولکس‌واگن کلید خورده است.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک به نقل از رویترز، شرکت CATL، بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری‌ خودروهای برقی در جهان، به‌زودی فعالیت کارخانه عظیم خود را در شهر دبرسن مجارستان آغاز خواهد کرد. این کارخانه، بخشی از استراتژی کلان CATL برای گسترش حضور در بازار اروپا است.

مت شن، مدیرکل بخش اروپای CATL، اعلام کرد: «هدف فعلی ما، شروع تولید در چهار تا پنج ماه آینده است. ما امیدواریم پیش از پایان سال، تولید رسمی را آغاز کنیم.»

سرمایه‌گذاری تاریخی در قلب اروپا

برای ساخت این کارخانه، بیش از ۷.۳ میلیارد یورو (معادل ۸.۵۵ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری شده است. این تاسیسات، در مقایسه با کارخانه فعلی CATL در ایالت تورینگن آلمان، پروژه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر محسوب می‌شود. کارخانه آلمان که با ۹۰۰۰ نیروی کار و ظرفیت ۱۰۰ گیگاوات ساعت فعالیت می‌کند، حالا در مقابل پروژه مجارستان «کوچک» توصیف می‌شود.

کارخانه جدید به‌طور ویژه برای تأمین باتری‌های خودروهای برقی شرکت‌هایی چون BMW، Stellantis و Volkswagen طراحی شده است.

تسلط CATL بر بازار اروپا ادامه دارد

براساس داده‌های موسسه تحقیقاتی SNE Research، شرکت CATL در سال گذشته با سهم ۳۸ درصدی از بازار باتری خودروهای برقی اروپا، جایگاه پیشتاز خود را تثبیت کرد. این رقم نسبت به سال قبل، دو درصد افزایش یافته است.

همچنین این شرکت در نخستین عرضه سهام خود در بورس هنگ‌کنگ در خرداد ماه، ۴.۶ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد؛ رقمی که کمک شایانی به تامین مالی پروژه کارخانه مجارستان کرده است.

با آغاز فعالیت این کارخانه عظیم، CATL نه‌تنها ظرفیت تولید خود در اروپا را به‌طرز چشم‌گیری افزایش خواهد داد، بلکه موقعیت استراتژیک خود را در بازار پرشتاب خودروی برقی تقویت خواهد کرد. این اتفاق، رقابت در زنجیره تأمین باتری اروپا را به مرحله‌ای جدید وارد می‌کند.