اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی

نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مردادماه اعلام شد و کارنامه داوطلبان شرکت کننده شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان میتوانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.
به گزارش تابناک به نقل از شرق، کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.
دفترچه انتخاب رشته نیز روز یکشنبه، ۹ شهریور منتشر شد و برنامهریزی شده است فرایند انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا فردا سهشنبه ۱۸ شهریور انجام شود.
متقاضیانی که در یکی از نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و غایب جلسه آزمون بودند، نیازی به ثبتنام برای پذیرش در رشتههای صرفاً با سابقه تحصیلی ندارند و میتوانند در رشتههای پذیرش با سوابق تحصیلی، حداکثر تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند.
ظرفیتی که تاکنون از سوی دانشگاهها به عنوان ظرفیت پذیرش دانشجو به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده، تعداد ۴۵۴ هزار نفر است.
در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۲۵ هزار، در گروه علوم تجربی ۸۷ هزار نفر، در گروه علوم انسانی ۲۰۸ هزار نفر، در گروه هنر ۱۶ هزار نفر و در گروه آزمایشی زبانهای خارجی نیز ۱۷ هزار نفر به عنوان ظرفیت برای پذیرش در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
نتایج نهایی دو آزمون سراسری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ همزمان با هم در نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد.
