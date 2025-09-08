فال حافظ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

خط عذار یار که بگرفت ماه از او
خوش حلقهایست لیک به در نیست راه از او
ابروی دوست گوشه محراب دولت است
آن جا بمال چهره و حاجت بخواه از او
ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار
کآیینهایست جام جهان بین که آه از او
کردار اهل صومعهام کرد می پرست
این دود بین که نامه من شد سیاه از او
سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن
من بردهام به باده فروشان پناه از او
ساقی چراغ می به ره آفتاب دار
گو برفروز مشعله صبحگاه از او
آبی به روزنامه اعمال ما فشان
باشد توان سترد حروف گناه از او
حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد
خالی مباد عرصه این بزمگاه از او
آیا در این خیال که دارد گدای شهر
روزی بود که یاد کند پادشاه از او
حاجتی در دل داری که در آرزوی دست یافتن به آن هستی، اما این حاجت چون آرزویی برای تو دست نیافتنی می نماید. دل خود را از زنگارها پاک کن و خود را به دست خدا بسپار و تنها از او کمک بخواه که فقط در این صورت است که به آرزوی خود خواهی رسید. سعی کن با انجام کارهای خیر و ثواب، نامه اعمال خود را از گناهان پاک کنی.
۱- حضرت حافظ در بیت های هفتم تا نهم می فرماید:
* عجبا روزی می شود که پادشاه به این اندیشه افتد که در این شهر گدایی هست و یادی از او کند.
* حافظ که ساز رامشگر عاشقان را کوک می کند و به صدا در می آورد، هرگز این میدان و محفل از وجودش خالی مباد.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.
۲- همای خوشبختی و سعادت بر بام منزل شما آشیان گرفته است. پس توجه کنید که آن را به پرواز در نیاورید. زندگی بسیار خوبی خواهید داشت.
۳- مواظب باشید که راز دلتان را با کسی نگویید. بلکه با شخصی آگاه و استاد مشورت کنید و با اطرافیان با مهر و محبت رفتار کنید. دعا نموده و نذر خود را ادا کنید که گشایش است.
۴- سه چیز موجب نجات و رستگاری است:
• ترس از خداوند در آشکار و نهان
• اقتصاد و میانه روی در نیازمندی و بی نیازی
• سخن به حق گفتن در خوش و ناخوشی
۵- در آینده زندگی شما بسیار با رونق می شود. با همسر خود مهربان باشید و نسبت به کسی سوءظن نداشته باشید. پدر و مادر را محبت کنید. همیشه به یاد خداوند باشید.
۶- او تردستی ماهر است که نقش خود را خوب بازی می کند. پس ضروری است شما نیز با کیاست و سیاست عمل کنید.
۷- او به مادر و خواهرش می گوید که خانواده شما در پریشانی و اضطراب قرار دارد. شما به خانوده خود اطمینان دهید که ناراحت نشوند و بدین وسیله حیله او را خنثی کنید. آینده حتماً متعلق به شماست و چندان نگرانی که شما فکر می کنید، نمی باشد.
