حکم اعدام دو دوست به جرم تجاوز به دختران

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، متهمان پاییز پارسال و زمانی تحت تعقیب قرار گرفتند که مادر یکی از این دختران به پلیس گزارش داد که به دخترش تجاوز شده است.
مادر رکسانا به پلیس اعلام کرد رکسانا به او گفته زمان حادثه دوستش مارال هم همراه او بود.
در ادامه، دو دختر شکایت خود را ثبت کردند و به پزشکی قانونی انتقال داده شدند. پزشکان تایید کردند دو دختر ۱۵ ساله مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
پرونده پس از تکمیل اطلاعات اولیه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. رکسانا به قضات گفت: «مهرداد و آرمین را در خیابان دیدم. آنها سوار ماشین بودند. مهرداد راننده بود. او به زور من را سوار ماشین کرد و با تهدید و ارعاب اجازه نداد پیاده شوم. من با آنها کاری نداشتم. نمیدانم چرا این کار را کردند و اصلاً نمیدانستم برای چه من را سوار کردند. چند دقیقه بعد مارال تماس گرفت. دو پسر از من خواستند مارال را به محل بکشانم. آنها مارال را هم سوار کردند. بعد ما را به گوشهای کشاندند و تجاوز کردند. آنها این کار را با تهدید انجام دادند.»
سپس مارال توضیحاتی را به دادگاه داد. او گفت: «دو پسر آنقدر خشن بودند که زور ما به آنها نرسید. آنها ما را با چاقو تهدید میکردند.»
پلیس تحقیقات خود را برای بازداشت دو متهم آغاز کرد. بررسیها نشان داد مهرداد و آرمین وقتی متوجه شدند مادران دختران نوجوان شکایت کردهاند، فرار کردند.
چند ماه بعد مخفیگاه دو پسر شناسایی و آنها بازداشت شدند.
وقتی متهمان مقابل قضات قرار گرفتند، اقرار کردند دو دختر را به زور مورد تجاوز قرار دادهاند.
مهرداد گفت: «من خیلی وقت بود که رکسانا را میشناختم. او با مادرش زندگی میکرد. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند. من فکر نمیکردم کسی از او حمایت کند و مادرش پیگیر ما بشود. به همین خاطر هم تصمیم گرفتم به او تجاوز کنم. بعد هم دوستش مارال را سوار کردیم و آرمین هم به او تجاوز کرد. دخترها مقاومت کردند ولی زور من از آنها بیشتر بود و نتواسنند مقاومت کنند.»
متهم دوم نیز به تجاوز به عنف اعتراف کرد.
با تکمیل تحقیقات، متهمان در جلسه محاکمه حاضر شدند. آنها این بار همه چیز را انکار کردند اما با توجه به مدارک موجود در پرونده، مهرداد به اعدام و آرمین به اعدام و ۱۰ سال حبس به خاطر یک فقره تجاوز و یک فقره معاونت در تجاوز محکوم شد.
