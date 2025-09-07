برق تحویلی به صنایع 10 درصد بیشتر شد

مدیرعامل توانیر اعلام کرد: در تیر و مردادماه امسال، علیرغم کاهش شدید تولید نیروگاههای برقابی، میزان برق تحویلی به صنایع کشور 10 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم گفت: اگر برنامه‌های مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت نیروگاهی اجرا نمی‌شد، ناترازی برق کشور امروز بسیار بیشتر از گذشته بود. اما با اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید، توانستیم فاصله تولید و مصرف برق را بیست درصد کاهش دهیم.

وی افزود: علاوه بر کاهش ناترازی، توسعه نیروگاه‌های جدید نیز با جدیت دنبال شده است؛ به طوری که امسال 4970 مگاوات نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. همچنین رکورد زمانی احداث نیروگاه‌های حرارتی شکسته شد و ۸۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز وارد مدار شد.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: سال گذشته رشد تقاضای برق از 8/6 درصد فراتر رفته بود و مصرف برق همچنان روند افزایشی داشت، اما با اجرای 36 اقدام ویژه، اتصال هفتگی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه و نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند و محدود کننده ها تقاضای برق برای اولین بار 3 درصد کاهش یافت.

وی افزود : این موفقیت در حالی به دست آمد که همزمان، میزان تأمین برق صنایع فولادی 23 درصد، صنایع سیمان 5 درصد و کل صنایع کشور 10 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافت.

رجبی مشهدی تأکید کرد: صنعت برق با تکیه بر همکاری مردم و صنایع، مسیر کاهش ناترازی و افزایش تاب‌آوری شبکه را ادامه خواهد داد تا مردم در سال‌های آینده با کمترین نگرانی از تأمین برق روبه‌رو باشند.