برق تحویلی به صنایع 10 درصد بیشتر شد

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم گفت: اگر برنامههای مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت نیروگاهی اجرا نمیشد، ناترازی برق کشور امروز بسیار بیشتر از گذشته بود. اما با اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف و راهاندازی نیروگاههای جدید، توانستیم فاصله تولید و مصرف برق را بیست درصد کاهش دهیم.
وی افزود: علاوه بر کاهش ناترازی، توسعه نیروگاههای جدید نیز با جدیت دنبال شده است؛ به طوری که امسال 4970 مگاوات نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. همچنین رکورد زمانی احداث نیروگاههای حرارتی شکسته شد و ۸۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز وارد مدار شد.
سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: سال گذشته رشد تقاضای برق از 8/6 درصد فراتر رفته بود و مصرف برق همچنان روند افزایشی داشت، اما با اجرای 36 اقدام ویژه، اتصال هفتگی نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه و نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند و محدود کننده ها تقاضای برق برای اولین بار 3 درصد کاهش یافت.
وی افزود : این موفقیت در حالی به دست آمد که همزمان، میزان تأمین برق صنایع فولادی 23 درصد، صنایع سیمان 5 درصد و کل صنایع کشور 10 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافت.
رجبی مشهدی تأکید کرد: صنعت برق با تکیه بر همکاری مردم و صنایع، مسیر کاهش ناترازی و افزایش تابآوری شبکه را ادامه خواهد داد تا مردم در سالهای آینده با کمترین نگرانی از تأمین برق روبهرو باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید