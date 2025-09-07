En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: آماده مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه هستیم

رئیس‌جمهور آمریکا گفت آماده است تا «مرحله دوم» تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل درگیری در اوکراین آغاز کند.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۶۸
| |
205 بازدید
ترامپ: آماده مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه هستیم

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما آماده اجرای مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه هستیم.»

بنا بر این گزارش، پیش از اظهارات دونالد ترامپ، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت: «ما آماده‌ایم تا فشار بر روسیه را افزایش دهیم اما نیاز داریم که شرکایمان در اروپا از ما پیروی کنند.»

روسیه بارها آمادگی خود را برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده است، همچنین «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نیز تاکید کرده است که تحریم‌های غرب هیچ تاثیری بر اقتصاد کشورش نداشته و برعکس، موجب شده تا این کشور بیشتر به اقتصاد و صنعت خود بهبود ببخشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ روسیه تحریم جنگ اوکراین پایان جنگ خبر فوری
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا احتمالا از مذاکرات صلح اوکراین کناره‌گیری می‌کند
متن کامل نامه مشترک ایران، روسیه و چین به شورای امنیت
دیدار گرم پوتین و شی در تیانجین
اظهار امیدواری پوتین به صلح با اوکراین
معاون ترامپ: ما هیچ کنترلی بر اقدامات روسیه نداریم
ترامپ با فرمان تازه، ایران و چین را هدف تحریم کرد
زلنسکی به دعوت پوتین برای دیدار در مسکو پاسخ داد
پیش‌بینی صدر اعظم آلمان درباره وضعیت جنگ اوکراین
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZFw
tabnak.ir/005ZFw