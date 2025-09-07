به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما آماده اجرای مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه هستیم.»

بنا بر این گزارش، پیش از اظهارات دونالد ترامپ، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت: «ما آماده‌ایم تا فشار بر روسیه را افزایش دهیم اما نیاز داریم که شرکایمان در اروپا از ما پیروی کنند.»

روسیه بارها آمادگی خود را برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده است، همچنین «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نیز تاکید کرده است که تحریم‌های غرب هیچ تاثیری بر اقتصاد کشورش نداشته و برعکس، موجب شده تا این کشور بیشتر به اقتصاد و صنعت خود بهبود ببخشد.