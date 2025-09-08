چرا دچار اسهال تابستانی می شویم؟

با شروع فصل تابستان و گرم تر شدن هوا خطر شیوع بیماری عفونت روده ای مانند اسهال و تهوع نیز افزایش می یابد، با بهترین روش های درمانی از نظر متخصصین دستگاه گوارش آشنا شوید.

اسهال می‌تواند در هر زمان فرد را مبتلا به خود کند که علاوه بر دردناک بودن سبب شرمندگی فرد نیز می‌شود به خصوص هنگام تابستان که باید احتیاطات لازم را به جا آورد.

بدانید و خطر ابتلا به اسهال تابستانی را کاهش دهید

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ اسهال به دلیل عفونت باکتریایی در معده و روده کودکان خردسال، نوزادان و حتی بزرگسالان نیز تجربه می‌شود به طوری که در ماه‌های گرم فصل تابستان میزان مرگ و میر ناشی از اسهال در کودکان خردسال و نوزادان بسیار بالا بوده است.

علل اصلی و رایج ابتلا به اسهال در تابستان

شایع‌ترین علل اسهال تابستانی عفونت‌های ناشی از انگل میکروسکوپی به نام‌های کریپتوسپوریدیوز و ژیاردیازیس است که می‌تواند از انسان به انسان و یا حیوان به انسان سرایت کند. در ۵ سال گذشته مکررا به این بیماری توصیه شده و موارد بهداشتی مرتبا یادآوری شده است. اسهال‌های تابستانی عمدتا به دلیل آب و غذای الوده و هوای گرم رخ می‌دهند.

باکتری‌های مختلفی که از طریق آب و غذا وارد بدن شده و باکتری‌های حاضری که در روده وجود دارند بدون شک عامل این بیماری محسوب می‌شوند، اما چنانچه در بخش سلامت گفته‌ایم بنظر می‌رسد تا زمانی که مقاومت حیاتی کودک با گرمای طولانی مدت و یا رطوبت تضعیف نشود این باکتری‌ها قادر به آسیب رساندن نیستند.

هوای گرم نیز عامل دیگری است که با افزایش تولید باکتری در شیر که غذای معمول کودک محسوب می‌شود سبب فاسد شدن و بیماری کودک خواهد شد. هم چنین هوای گرم خطر ابتلا به بیماری‌های التهابی روده و گاستروانتریت عفونی را افزایش می‌دهد.

اسهال ممکن است با بیماری‌های دیگری، چون گرفتگی عضلات شکمی، از دست دادن اشتها، حالت تهوع، تب خفیف، کاهش وزن و استفراغ همراه باشد. این بیماری گاهی اوقات با تشخیص‌های پیچیده همراه است که منجر به شرایط هشدار دهنده و مزمن می‌شود. با این وجود توصیه می‌شود اقدامات پیشگیرانه طبیعی معقولانه‌ای را دنبال کنید که شامل قوانین بهداشتی بوده و شانس سلامت بهتر را تضمین می‌کنند.

راه‌های پیشگیری و درمان اسهال در تابستان

۱- شستن مرتب و کامل دست‌ها:

تماس نزدیک به ارگانیسم‌های عفونی، ویروسی، باکتریایی و انگل‌هایی مانند کریپتوسپوریدیوز و ژیاردیازیس که در تابستان متداول هستند همچنین با تعریق زیاد در تابستان میکروب‌هایی برروی دست ایجاد می‌شوند که می‌توانند با سرعتی بسیار سریع گسترش یافته و در نتیجه حرکت روده را مختل و سبب اسهال شوند. برای رهایی از این اسهال در فصل تابستان توصیه می‌شود مرتبا دست‌های خود را به مدت ۲۰ ثانیه شسته و ضدعفونی کنید. به یاد داشته باشید شستن و تمیزی دست‌ها ورود باکتری‌های مضر به بدن را کاهش می‌دهد.

۲ – از مصرف آنتی بیوتیک‌ها تا جای ممکن دوری کنید:

آنتی بیوتیک‌ها تمایل دارند تعادل میکروبی استاندارد را در روده مختل کنند که درنتیجه سبب عفونت‌های حاد و اسهال خصوصا در فصل تابستان خواهد شد. به همین دلیل باید سعی کنید میزان مصرف آنتی بیوتیک‌ها را برای عفونت‌های جزئی کاهش و اگر لازم است طبق دستور پزشک به سایر دارو‌ها روی آورید. ماست بیشتری مصرف کنید، زیرا ماست حاوی ماده فعالی است که به ترمیم این تعادل میکروبی و جلوگیری از رسیدن عفونت به روده‌ها کمک می‌کند. همچنین توجه داشته باشید درصورتی که دارو مصرف می‌کنید برچسب آن را با دقت بخوانید و چنان چه عوارض آن شامل اسهال می‌شود با پزشک خود مشورت داشته باشید.

۳ – از خوردن غذا‌های نپخته بپرهیزید:

لازم است در فصل تابستان و برای پیشگیری از اسهال تابستانی غذاهایی، چون تخم مرغ و گوشت را بطور صحیح طبخ کنید، زیرا ممکن است حاوی انگل زنده و باکتری‌هایی باشد که منجر به اسهال مزمن می‌شوند. همچنین برای شستشو و دفع سموم که بطور طبیعی در بدن وجود دارد مقدار زیادی آب بنوشید بدان علت که تعریق در فصل تابستان زیاد بوده و منجر به کاهش آب بدن می‌شود.

۴- رعایت اقدامات احتیاطی هنگام شنا:

شنا فعالیتی بسیار رایج در فصل تابستان است که توسط گروه‌های سنی مختلفی انجام می‌پذیرد. با این وجود یکی از دلایل بسیار شایع اسهال تابستانی شیوع عفونت ناشی از چندین ویروس و باکتری است که می‌توانند باعث آلوده شدن آب در استخر‌ها شوند. ویروس‌های آن‌ها از طریق روده در داخل آب استخر به فرد سرایت می‌کند بطوری که فرد مبتلا تا دو هفته ناقل بوده و می‌تواند بیماری را منتقل کند. به همین دلیل توصیه می‌شود به عنوان اقدامات احتیاطی:حداقل دو هفته پس از درمان اسهال از شنا خودداری کنید و حتما پس از شنا دوش بگیرید. هرگز آب استخر را بطور اشتباه بلع نکنید و مادران هرگز پوشک کودک خود را کنار استخر تعویض نکنند.

۵ – از ایجاد تغییرات عظیم در رژیم غذایی خودداری کنید:

در فصل تابستان بدن خود را در معرض تغییرات ناگهانی رژیم مانند نوشیدن تمام وقت آب انگور قرار ندهید، زیرا این امر می‌تواند دستگاه گوارش داخلی را ناراحت کرده و منجر به اسهال شود. میوه‌های نوبرانه فصل، سبزیجات، محصولات لبنیاتی و غلات را با دقت مصرف کنید، زیرا برای جلوگیری از تداخل در متابولیسم بدن رعایت آن‌ها ضروری است. در صورت عدم رعایت ممکن است به گاستروانتریت مبتلا که در نهایت به اسهال مزمن دچار خواهید شد.

۶ – از مصرف غذا‌هایی که بطور طبیعی اسیدی هستند خودداری کنید:

در طول تابستان بدن انسان مستعد بیماری و درمعرض خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت هاست. در این مدت باید میزان مصرف میوه‌های اسیدی مانند پرتغال وگریپ فروت و غذا‌های چرب و ادویه دار را تا حدی محدود کرد. این میوه‌ها می‌توانند مدفوع را تجزیه و باعث بروز علائم اسهال شوند.

همچنین از مصرف غذا‌هایی که روده را تحریک پذیر می‌کنند خودداری کیند. سوربیتول ماده شیمیایی‌ای است که در اکثر غذا‌های رژیمی وجود دارد. بدن هر فرد با دیگری متفاوت است از این رو غذا‌های توصیه شده از سوی دیگران را دررژیم خود قرار ندهید. اگر بدن شما به لاکتووز حساسیت دارد بطور کامل شیر را فراموش کنید همچنین مصرف کافئین را در طول تابستان کاهش دهید، زیرا سبب شل شدن مدفوع خواهد شد.

۷- محصولات غذایی خام را قبل از مصرف به خوبی بشویید:

قبل از مصرف مواد غذایی خام، چون میوه‌ها و سبزیجات آن‌ها را با آب سالم به خوبی بشویید، زیرا زمینه پرورش باکتری را فراهم می‌کنند که در نهایت فرد را به عفونت‌های حاد و اسهال مبتلا خواهند کرد. از هر آن چه که زمینه پرورش انگل و ویروس را فراهم می‌کند خودداری کنید.

۸ – تطبیق دادن بدن با عادات سالم:

برای جلوگیری از اسهال در فصل تابستان تماس با حیوانات و حتی مدفوع آن‌ها را به حداقل برسانید. هر غذایی که روی زمین ریخته می‌شود آلوده بوده، زیرا انگل و میکروب برروی آن وجود داشته و باید از مصرف آن خودداری کرد. همچنین تمرین درمانی خوب برای مدیریت استرس می‌تواند از بروز اسهال جلوگیری کند، زیرا اضطراب کنترل نشده عامل تمام بیماری‌ها از جمله اسهال است.

۹ – مایعات بیشتری مصرف کنید:

برای هیدراته ماندن بدن در فصل تابستان لازم است مایعات زیادی مصرف کنید. توجه کنید از نوشیدن آب تصفیه نشده خودداری کنید، زیرا یکی از عاملین اسهال، آب می‌باشد.