En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معجزه بزرگ این سبزی در کاهش خطر سرطان روده

تحقیقات جدید نشان می‌دهد مصرف روزانه ۲۰ تا ۴۰ گرم سبزیجات چلیپایی مانند کلم‌بروکلی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا ۱۷ درصد کاهش می‌دهد. این سبزیجات ترکیبات ضدسرطان دارند که رشد سلول‌های بدخیم را مهار می‌کنند. رژیم‌های سالم و پر از سبزیجات محافظت‌کننده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۴۶
| |
493 بازدید
معجزه بزرگ این سبزی در کاهش خطر سرطان روده

مطالعات جدید نشان می‌دهد که افزایش مصرف سبزیجات چلیپایی مانند کلم‌بروکلی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا ۱۷ درصد کاهش دهد. این سبزیجات حاوی ترکیباتی هستند که به سم‌زدایی بدن و مهار رشد سلول‌های سرطانی کمک می‌کنند. مصرف روزانه حدود ۲۰ تا ۴۰ گرم از این سبزیجات اثر محافظتی قابل توجهی دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین نوشت؛ تحقیقاتی که روی بیش از ۶۳۹ هزار نفر انجام شده، این ارتباط را تایید کرده، اما به دلیل تفاوت در روش‌های مطالعاتی و تمرکز بیشتر روی جمعیت‌های آمریکای شمالی و آسیا، نتایج نیاز به بررسی بیشتر در مناطق مختلف دارد.

دکتر مارک سیگل، تحلیلگر پزشکی، مصرف سبزیجات چلیپایی را به دلیل داشتن فیبر، آنتی‌اکسیدان و ترکیبات ضدسرطان به شدت توصیه می‌کند و رژیم مدیترانه‌ای را گزینه مناسبی می‌داند.

در کل، این یافته‌ها تأکید می‌کند که رژیم غذایی سالم و پر از سبزیجات، به ویژه چلیپایی‌ها، می‌تواند ریسک سرطان روده را کاهش دهد، در حالی که مصرف غذا‌های فرآوری‌شده خطر را افزایش می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سبزی سلول سرطانی کلم بروکلی
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خواص فوق‌العاده آب تره یا شاهی آبی برای سلامتی
این سبزی خواص ضد سرطان دارد
کاهش قند خون و درمان دیابت با این سبزی مفید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۰ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZFa
tabnak.ir/005ZFa