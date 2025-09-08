معجزه بزرگ این سبزی در کاهش خطر سرطان روده

مطالعات جدید نشان می‌دهد که افزایش مصرف سبزیجات چلیپایی مانند کلم‌بروکلی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا ۱۷ درصد کاهش دهد. این سبزیجات حاوی ترکیباتی هستند که به سم‌زدایی بدن و مهار رشد سلول‌های سرطانی کمک می‌کنند. مصرف روزانه حدود ۲۰ تا ۴۰ گرم از این سبزیجات اثر محافظتی قابل توجهی دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین نوشت؛ تحقیقاتی که روی بیش از ۶۳۹ هزار نفر انجام شده، این ارتباط را تایید کرده، اما به دلیل تفاوت در روش‌های مطالعاتی و تمرکز بیشتر روی جمعیت‌های آمریکای شمالی و آسیا، نتایج نیاز به بررسی بیشتر در مناطق مختلف دارد.

دکتر مارک سیگل، تحلیلگر پزشکی، مصرف سبزیجات چلیپایی را به دلیل داشتن فیبر، آنتی‌اکسیدان و ترکیبات ضدسرطان به شدت توصیه می‌کند و رژیم مدیترانه‌ای را گزینه مناسبی می‌داند.

در کل، این یافته‌ها تأکید می‌کند که رژیم غذایی سالم و پر از سبزیجات، به ویژه چلیپایی‌ها، می‌تواند ریسک سرطان روده را کاهش دهد، در حالی که مصرف غذا‌های فرآوری‌شده خطر را افزایش می‌دهد.