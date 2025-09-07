شوک به بارسلونا

خاوی میگل خبرنگار بارسایی روزنامه آ.اس که منبع معتبری در زمینه مصدومیت فوتبالیست‌ها محسوب می‌شود، وضعیت گاوی را به‌روزرسانی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از بارسا نیوز، این بازیکن هفته گذشته در تمرینات بارسلونا از ناحیه زانو و محل مصدومیت قبلی احساس درد کرد. گاوی بلافاصله به تمرین پایان داد و موضوع را با پزشکان باشگاه در میان گذاشت.

در ابتدا همانطور که هانسی فلیک نیز تأیید کرد، او از بازی با رایو وایکانو کنار گذاشته شد، اما انتظار می‌رفت برابر والنسیا به میادین بازگردد. با این حال روز گذشته اعلام شد که گاوی حتی بازی با والنسیا را هم از دست خواهد داد.

حالا خاوی میگل مدعی شده که مصدومیت گاوی جدی‌تر از انتظار است و این بازیکن دیدار با نیوکاسل در هفته اول لیگ قهرمانان را نیز از دست خواهد داد.

میگل افزود که باشگاه در مورد گاوی ریسک نمی‌کند و هدف این است که به بازی با پاری سن ژرمن برسد.