کرپ پیتزا؛ صبحانه خاص و خوشمزه

به گزارش تابناک؛ صبحانه یکی از مهمترین وعدههای غذایی است که متخصصان تغذیه همواره بر آن تاکید دارند و وعدهای است که هرگز نباید از آن صرف نظر کرد. صبحانه به خصوص برای کودکان و بچههای مدرسهای بسیار وعده مهمی است و نقش پررنگی در فرآیند یادگیری و آموزش دارد. دغدغه بسیاری از پدر و مادرها همیشه همین صبحانه خوردن بچهها است. کودکان معمولا غذاهای هیجان انگیز با ظاهر زیبا را بیشتر دوست دارند و بچههای مدرسهای هنگام صبح اشتهایی برای خوردن نان و پنیر و مربا و یا انواع املت و صبحانههای گرم را ندارند. کرپ فرانسوی نوعی نان لطیف و بسیار نازک است که دستور پخت آن شبیه پنکیک است با این تفاوت که کرپ نازکتر از پنکیک طبخ میشود.
کرپ پیتزایی نوعی روش پخت کرپ است که از ترکیب خمیر کرپ با پنیر پیتزا و مواد مربوط به پیتزا تهیه میشود. اگر دوست دارید این کرپ خوشمزه را با روشی آسان و فوری در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کرپ پیتزایی همراه ما باشید.
مواد لازم برای تهیه کرپ پیتزا
تخم مرغ: ۱ عدد
روغن مایع: ۳ قاشق غذاخوری
شیر: ۱ لیوان
آرد گندم: سه چهارم لیوان
نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و پودر سیر: به میزان لازم
مواد لازم برای روی کرپ
ژامبون خرد شده: ۴ قاشق غذاخوری
فلفل دلمهای خرد شده: ۳ قاشق غذاخوری
زیتون خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری
پنیر پیتزا: ۸۰ گرم
پولبیبر: به میزان لازم
طرز تهیه کرپ پیتزایی
برای درست کردن این کرپ خوشمزه ابتدا تخم مرغ، روغن مایع، شیر، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر و آرد را داخل یک کاسه مناسب بریزید و خوب هم بزنید تا یکدست شود.
کف قالب ۲۰ در ۳۰ کاغذ روغنی پهن کنید و حتما روی کاغذ را چرب کنید. مایه کرپ را داخل قالب بریزید.
حالا ژامبون خرد شده، فلفل دلمهای خرد شده، زیتون خرد شده و پنیر پیتزا را روی سطح کرپ پخش کنید و در آخر کمی پول بیبر بپاشید.
قالب را داخل فر ۱۶۰ درجه به مدت ۲۰ دقیقه قرار بدهید تا کرپ بپزد. بعد از پخت میتوانید کرپ را برش بزنید و رول کنید، نوش جان.
نکات مهم
ـ مواد روی کرپ را میتوانید به دلخواه تغییر بدهید و از هر نوع موادی که دوست دارید استفاده کنید.
ـ پنیر پیتزا نوعی از پنیر موزارلا با رطوبت پایین است که گاه در ترکیب با پنیرهای دیگر ارائه میشود. پنیر پیتزا دارای کربوهیدرات، پروتئین، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، تیامین و انواع ویتامینهای گروه A و B است. مصرف پنیر پیتزا همراه با سبزیجات خام و پخته باعث میشود که چربی و مواد ناسالم موجود در آن کمتر جذب بدن شوند. از ویژگیهای یک پنیر پیتزای مرغوب این است که پنیر هنگام جویدن نباید حالت آدامس در دهان داشته باشد. همچنین یک پنیر پیتزای مرغوب به هیچوجه پس از پخت روغن پس نمیدهد. برای خوشمزهتر شدن هر نوع غذا همیشه سعی کنید از ترکیب چند نوع پنیر پیتزا با هم استفاده کنید.
ـ فلفل دلمهای یکی از سبزیجات پرخاصیت است که مصرف آن برای تمامی افراد بهویژه کودکان توصیه شده است. این سبزی دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که رنگ سبز آن طعم قویتری دارد. فلفل دلمهای به دلیل مواد مغذی ازجمله ویتامینی که دارد، منشأ درمان سرماخوردگی است و همچنین برای درمان کمخونی، حفاظت از چشم و تقویت قوه بینایی و رفع یبوست بسیار مفید است. ته فلفل دلمهای برجستگیهایی وجود دارد. فلفل دلمههایی که چهار برجستگی در زیر خود دارند، ماده هستند. فلفل دلمهای ماده پر تخم است و طعم شیرینی دارد؛ بنابراین برای تهیه انواع سالاد و خامخواری مناسبتر از فلفل نر است. فلفل دلمهای که سه برجستگی در زیر خود دارد، نر است. تخم کمتری دارد و تندتر است. برای غذا پختن از آن استفاده میشود و در آشپزی کاربردیتر است. برعکس فلفل دلمهای ماده بعد از تفت دادن و پختن اصلاً تلخ نمیشود و خوشمزه باقی میماند.
