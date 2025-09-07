En
پشت‌پرده تجمع منافقین در بروکسل با حمایت مالی اسرائیل!

منافقین با هدف تأمین جمعیت برای تجمع در بروکسل با بحران کمبود نفرات مواجه شدند و تلاش کرده‌اند با صرف هزینه بسیار از آوارگان و چند هزار اتباع مهاجر اروپایی به‌خصوص جنگ‌زدگان استفاده کنند.
پشت‌پرده تجمع منافقین در بروکسل با حمایت مالی اسرائیل!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روز گذشته در بروکسل، تجمعی از سوی منافقین برگزار شد. رسانه‌های آنها مانور گسترده‌ای بر روی تعداد حاضرین در این تجمع داده و جمعیت حاضر را از اعضا و هواداران این گروهک معرفی کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه، مقامات منافقین که این بار هم مثل گذشته با بحران کمبود نفرات مواجه بودند، تلاش کرده‌اند با صرف هزینه بسیار هنگفتی از آوارگان و چند هزار اتباع مهاجر اروپایی به‌خصوص جنگ زدگان استفاده کنند.

خبرها حاکی بر این است که منافقین برای برگزاری این برنامه ۵ میلیون دلار از رژیم صهیونیستی دریافت کرده‌اند. این پول در قبال خدمات ویژه‌ای بوده که گروهک تروریستی منافقین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به رژیم، علیه مردم ایران ارائه داده است.

منافقین در این تجمع از بیش از ۳ هزار نفر جنگ زده‌های اوکراینی و همچنین اتباع دیگر کشورهای اروپایی همچون لهستان، آلمان و.. استفاده کرده‌اند. نکته قابل تأمل حضور تروریست‌های تکفیری تحریرالشام با پرچم رژیم جولانی در این تجمع می‌باشد که تصاویر آن در صفحات منافقین هم موجود است.

برچسب ها
منافقین اسرائیل گروهک تروریستی
