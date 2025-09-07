فرهنگستان زبان، «تگ» را «برچسب» کرد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0698\u0647\u200c \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u00ab\u062a\u06af\u00bb \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u067e\u0631\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u060c \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644\u200c \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u00ab\u0628\u0631\u0686\u0633\u0628\u00bb \u0631\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u06a9\u0631\u062f.