فرهنگستان زبان، «تگ» را «برچسب» کرد

فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه‌ فرنگی «تگ» که در فضای مجازی پرکاربرد است، معادل‌ فارسی «برچسب» را تصویب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه‌ فرنگی «تگ» که در فضای مجازی پرکاربرد است، معادل‌ فارسی «برچسب» را تصویب کرد.

