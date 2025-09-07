نکونام دوباره جنجال دربی را زنده کرد

جواد نکونام بازیکن و سرمربی اسبق استقلال ۱۲ سال قبل واکنشی تند به حرف‌های یکی از مدیران پرسپولیس نشان داد.

استقلال و پرسپولیس شهریور سال ۱۳۹۲ دربی رفت سیزدهمین دوره لیگ برتر را با تساوی بدون گل به پایان رساندند. مسابقه‌ای که از نظر فنی تقریبا چیزی برای گفتن نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ بعد از پایان آن دیدار جواد نکونام که پیراهن استقلال را بر تن می‌کرد، طی مصاحبه‌ای که شانزدهم شهریور سال ۹۲ منتشرش کردیم حرف‌های خاصی بر زبان آورد که بهتر است دوباره به خلاصه آن‌ها نگاه کنیم:

در دربی موقعیت گل به سختی فراهم می‌شود و هر تیمی که بهتر استفاده کند، برنده خواهد بود. به هر حال تماشاگران هم استرس زیادی به بازیکنان دادند و در نهایت بازی بدون گل تمام شد.

پیام صادقیان عصبانی بود و کار درستی در مورد من انجام نداد. به نظرم داور می‌توانست او را اخراج کند. البته در مورد ادعای برخی بازیکنان پرسپولیس که گفتند استقلالی‌ها چون می‌دانستند که نمی‌توانند در این مسابقه پیروز شوند به خشونت رو آوردند هم باید بگویم اگر آمار بازی را ببینید، متوجه خواهید شد که کدام تیم بیشترین کارت زرد را گرفت. نظر بازیکنان پرسپولیس برای خودشان محترم است.

پیرامون این‌که یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس عنوان کرد من شایسته انتخاب به عنوان بازیکن اخلاق در دربی نبوده‌ام، باید بگویم این آقا در اندازه‌ای نیست که بخواهد پیرامون جواد نکونام صحبت کند.