En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نکونام دوباره جنجال دربی را زنده کرد

جواد نکونام بازیکن و سرمربی اسبق استقلال ۱۲ سال قبل واکنشی تند به حرف‌های یکی از مدیران پرسپولیس نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۸۸
| |
878 بازدید

استقلال و پرسپولیس شهریور سال ۱۳۹۲ دربی رفت سیزدهمین دوره لیگ برتر را با تساوی بدون گل به پایان رساندند. مسابقه‌ای که از نظر فنی تقریبا چیزی برای گفتن نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ بعد از پایان آن دیدار جواد نکونام که پیراهن استقلال را بر تن می‌کرد، طی مصاحبه‌ای که شانزدهم شهریور سال ۹۲ منتشرش کردیم حرف‌های خاصی بر زبان آورد که بهتر است دوباره به خلاصه آن‌ها نگاه کنیم:

در دربی موقعیت گل به سختی فراهم می‌شود و هر تیمی که بهتر استفاده کند، برنده خواهد بود. به هر حال تماشاگران هم استرس زیادی به بازیکنان دادند و در نهایت بازی بدون گل تمام شد.

پیام صادقیان عصبانی بود و کار درستی در مورد من انجام نداد. به نظرم داور می‌توانست او را اخراج کند. البته در مورد ادعای برخی بازیکنان پرسپولیس که گفتند استقلالی‌ها چون می‌دانستند که نمی‌توانند در این مسابقه پیروز شوند به خشونت رو آوردند هم باید بگویم اگر آمار بازی را ببینید، متوجه خواهید شد که کدام تیم بیشترین کارت زرد را گرفت. نظر بازیکنان پرسپولیس برای خودشان محترم است.

پیرامون این‌که یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس عنوان کرد من شایسته انتخاب به عنوان بازیکن اخلاق در دربی نبوده‌ام، باید بگویم این آقا در اندازه‌ای نیست که بخواهد پیرامون جواد نکونام صحبت کند.

نکونام دوباره جنجال دربی را زنده کرد

اشتراک گذاری
برچسب ها
دربی نکونام استقلال پرسپولیس خبر فوری
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دو گزینه نهایی برای قضاوت دربی اعلام شد
داور بازی استقلال- پرسپولیس مشخص شد
مورد جالب مدافع پرسپولیس در دربی‌های برگشت
ستاره استقلال به دیدار با پرسپولیس می‌رسد
دربی برگشت ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌شود
نکونام به نشست خبری نیامد
درخواست باشگاه استقلال برای تغییر زمان دربی
استقلال و پرسپولیس دوباره خارج از تهران!
۶ استقلال در آستانه از دست دادن فینال حذفی
استایل و تیپ جالب تماشاگران دربی در دهه هفتاد
پوستر پرستاره AFC برای دربی جذاب آسیا
تمرین ویژه استقلال برای مهار خط حمله پرسپولیس
تأیید محرومیت ۶ جلسه‌ای محمدی/ مهاجم استقلال دربی را از دست داد
آمار عجیب در دربی‌های دی ماه
احتمال تغییر تاریخ دربی ۱۰۳ تهران
دربی ۱۰۳: احتمالا آخرین بازی سال، بعد از افطار
جنجال جدید؛ نکونام: این بازی نباید لغو شود!
برتری استقلال بر پرسپولیس در دربی تهران
عکس پرتماشاگرترین دربی سرخابی‌ها، ۴۰سال قبل!
8 استقلالی و 6 پرسپولیس در خطر محرومیت از دربی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZEe
tabnak.ir/005ZEe