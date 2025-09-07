ورود مجلس به انتقال پرونده هسته ای از وزارت خارجه/ اعلام نظر به هیات رئیسه مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی موضوع انتقال مسئولیت پرونده هسته‌ای کشور از وزارت امور خارجه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تأکید کرد که این موضوع هنوز نهایی نشده و فضای اظهار نظر برای نمایندگان همچنان باز است.

محمد کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با این موضوع که آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع انتقال مسئولیت پرونده هسته‌ای کشور از وزارت امور خارجه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مورد بررسی قرار داده است، اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان در کمیسیون نظراتشان را در این خصوص اعلام کرده اند و تا حدی هم جمع بندی صورت گرفته اما هنوز موضوع نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه تا این مرحله نظر مشخص شده است و به هیئت رئیسه هم ارائه شده، افزود: بعضی از افراد ممکن است در این خصوص نظراتی داشته باشند، بنابراین فرصت اظهارنظر نمایندگان و افراد مختلف در این باره مهیا است تا تکمیل تر بشود.

کوثری در ادامه درباره اقدام اروپایی ها در خصوص فعال کردن مکانیسم ماشه، تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا زمانی که برجام را پاره کرد معنای آن این بود که این توافقنامه را قبول ندارم. از آن طرف هم مقرر شد که کشورهای اروپایی هم به تعهداتشان عمل کنند یعنی تحریم ها را بردارند و زمینه تعاملات بانکی را فراهم کنند اما این کار را صورت ندادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ساختار بین الملل باید اینها را محکوم و سپس محاکمه کند؛ خصوصا آمریکا را که تاسیسات هسته ای ما را بمباران کرد.

کوثری افزود: زمانی که طبق قانون عمل شد، اینها می توانند ادعا بکنند که قصد داریم اسنپ بک را فعال و به مسائل ما رسیدگی کنند. ما عین تعهداتمان را چند سال پیش عمل کردیم اما آمریکا و اروپایی ها عمل نکردند. اینها خودشان را فراتر از قانون می دانند. این همان راه شیطانی است که با تکبر، خودخواهی و جنایت می خواهند این موضوع را اینگونه جا بیندازند که این موضوع تهدید است. این هم یکی از موضوعاتی است که به بهترین نحو تصمیم می گیریم و تدابیر به موقع را به اجرا در می آوریم و این موضوع نیز خنثی می کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه از اول انقلاب از این دست توطئه ها تا به امروز بیش از صد مورد هم بوده، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران حتی مستقیم با آمریکایی ها درباره 53 اسیری که در اختیار دانشجویان خط امام بود، مذاکره کرد و نهایتا آنها را آزاد کردیم.

کوثری خطاب به افرادی که امروز برای مذاکره داد می زنند، گفت: ما مذاکره کردیم اما آیا آمریکا به تعهداتش عمل کرد؟ پول های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کرد؟ حتی در یک مورد که اسرای آمریکایی در اختیار حزب الله لبنان بودند، مرحوم هاشمی واسطه شد، اما آیا آمریکایی ها قبول کردند که به تعهداتشان عمل بکنند؟ خیر.

وی در پایان گفت: موضوع مکانیسم ماشه هم توطئه ای است که از طرف آنها شروع شده و انشاءالله این هم به فرصت تبدیل می شود.