به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، مرکز هنرهای نمایشی به تازگی آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاتر‌شهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه‌ سنگلج تا روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ را اعلام کرده است.

در مجموعه‌ تئاتر شهر، تالار اصلی، نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه‌ تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۵۱ اجرا و میزبانی از ۱۵۹۴۱ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۵ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تالار چهارسوی مجموعه‌ تئاتر شهر، نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی‌اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۶۳۹ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۱۱۰ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان برسد.

نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۱۴۳۱ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۳۷۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان برسد.

در تالار قشقایی، نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه‌ تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۷۱۶ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۱۱۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برسد.

در همین تالار نیز نمایش «نود و یک ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۷۸۹ مخاطب فروشی معادل ۱۶۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان داشته است.

در تالار سایه، نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیر سلطان‌احمدی که از ۱۴ شهریور ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با یک اجرا و حضور ۲۰ تماشاگر، به فروشی معادل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در سانس ساعت ۲۰ همین تالار، نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی که از ۱۴ شهریور در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با یک اجرا و حضور ۳۱ مخاطب، به فروشی معادل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در کارگاه نمایش، نمایش «مسخ» به کارگردانی فرزاد امینی که از ۱۱ شهریور ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۴ اجرا و جذب ۱۵۹ مخاطب و فروش ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در حال اجرا می‌باشد.

در تالار هنر، نمایش «سفیدبرفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است، با ۲۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانسته ۳۲۱۷ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۳۶۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان دست پیدا کند.

نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفر به روی صحنه رفته است، با ۲۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانسته ۱۴۹۳ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۲۱۸ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان دست یابد.

در تماشاخانه‌ سنگلج، نمایش «مکبث‌الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از ۱۱ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۴ اجرا میزبان ۳۲۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان فروش داشته است.

در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است، با ۲۵ اجرا میزبان ۷۲۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت، ۱۰۴ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان فروش داشته است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه‌ تئاتر‌شهر، تالار هنر و تماشاخانه‌ سنگلج از شروع تا جمعه ۱۴ شهریور امسال با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۲۵۴۸۲ نفر رسیده است.