بازار سرمایه امروز معاملات را با جو منفی آغاز کرد. اما خبر مثبت از حوزه پالایشی باعث چرخش روند شد و تقاضا در کلیت بازار رشد کرد.
به گزارش تابناک؛ محمدصادق عظیمیفر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که مطالبات پالایشیها تا پایان امسال از طریق دو سازوکار قانونی تسویه میشود که مهمترین آن تصفیه از محل صادرات مازاد فرآوردههای اصلی نظیر نفت سفید و LPG است.
وی افزود: منابع این صادرات برای پرداخت بدهی دولت به پالایشگاهها استفاده خواهد شد و این موضوع در شورای اقتصاد در حال پیگیری است و دستورالعملهای آن باید از سوی وزارت اقتصاد صادر شود.
بر اساس آمار، بیشترین طلب از دولت مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ۴۵ همت، شبندر با ۳۰ همت، شتران با ۱۴ همت و شبریز با ۹ همت است، در حالیکه شپنا با ۸ همت، شاوان با ۹ همت و شراز با ۵ همت به دولت بدهکارند.
میزان مطالبات پالایشیها از دولت:
