En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پالایشی‌ها چقدر از دولت طلبکارند؟

بیشترین مطالبات پالایشی‌ها از دولت مربوط به ستاره خلیج فارس با ۴۵ همت و شبندر با ۳۰ همت است، در حالی‌که پالایشگاه‌هایی چون شپنا، شاوان و شراز بدهکارند.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۷۱
| |
297 بازدید

بازار سرمایه امروز معاملات را با جو منفی آغاز کرد. اما خبر مثبت از حوزه پالایشی باعث چرخش روند شد و تقاضا در کلیت بازار رشد کرد. 

به گزارش تابناک؛ محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که مطالبات پالایشی‌ها تا پایان امسال از طریق دو سازوکار قانونی تسویه می‌شود که مهم‌ترین آن تصفیه از محل صادرات مازاد فرآورده‌های اصلی نظیر نفت سفید و LPG است.

وی افزود: منابع این صادرات برای پرداخت بدهی دولت به پالایشگاه‌ها استفاده خواهد شد و این موضوع در شورای اقتصاد در حال پیگیری است و دستورالعمل‌های آن باید از سوی وزارت اقتصاد صادر شود.

بر اساس آمار، بیشترین طلب از دولت مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ۴۵ همت، شبندر با ۳۰ همت، شتران با ۱۴ همت و شبریز با ۹ همت است، در حالی‌که شپنا با ۸ همت، شاوان با ۹ همت و شراز با ۵ همت به دولت بدهکارند.

میزان مطالبات پالایشی‌ها از دولت: 

آلایشی‌ها چقدر از دولت طلبکارند؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
پالایش بدهی دولت شرکت های پالایشی سهم پالایشی بازار سرمایه خبر فوری محمدصادق عظیمی‌فر فرآورده های نفتی
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات واردات بنزین سوپر در آینده نزدیک+فیلم
بهره‌برداری از ۱۲ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور
نقشه پنهان برای افزایش قیمت بنزین فاش شد!
پالایش نفت در چین رکورد زد
پالایشگاه‌سازی ایران تا کجا پیش می‌رود؟
میدان جدید گازی افتتاح شد
ویس کرمی: تغییری در سهمیه بندی بنزین نداریم
بورس چه زمانی به تعادل می‌رسد؟
عملکرد بازارگردان پالایش یکم چگونه بود؟ | صدای سهامدار
زمان مجمع تقسیم سود پالایش مشخص شد
قانون پتروپالایشگاه‌ها در ایستگاه تدوین آیین‌نامه جدید
رویا بافی یا پیش‌بینی سود؟
ادامه پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق ETF
پرداخت بدهی دولت از طریق واگذاری سهام
غول‌های چینی نفت کمتری پالایش کردند
واردات بنزین متوقف نشده است
میزان تسویه بدهی دولت با بانک‌ها مشخص شد
مطلوبیت p/e نماد‌های پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها
میزان بدهی دولت به اقتصاد فلج‌کننده است
بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
جذب ۲۳ مدیر بدون کد استخدامی پس از اخراج‌‌های سیاسی
پزشکیان در آستانه نیویورک؛ تکرار لبخندهای خاتمی یا انزوای پرهزینه احمدی‌نژاد؟/اگر در دوره اول ترامپ مذاکره می‌کردیم، جنگ ۱۲روزه رخ نمی‌داد
چاپ همزمان کتاب جدید الیور جفرز در ایران و جهان/نقدی بر مشغله‌های روزمره و فراموشی دوستی
رانندگان این خودروها به شدت نقره‌داغ شدند
نخست‌وزیر ژاپن استعفا می‌کند!
سالن‌های دولتی تئاتر به فروش ۷ میلیاردی رسیدند
آلایشی‌ها چقدر از دولت طلبکارند؟
بررسی «نقش رسانه‌ها در تقویت وحدت» در فرهنگسرای رسانه
فیلم معروف بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه گرفت
ساعت دقیق ماه‌گرفتگی کامل در سراسر ایران
مروارید وحدت
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
پشت پرده شایعه مجازی شدن مدارس
آخرین تحولات منطقه، محور گفتگوی حکیم و لاریجانی
رویارویی مار و پلنگ ایرانی در فیروزکوه
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۶ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۰ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۸ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZEN
tabnak.ir/005ZEN