به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، نشست رسانهای «نقش رسانهها در تقویت وحدت» بهمناسبت فرارسیدن هفته وحدت، فردا دوشنبه، ۱۷ شهریور در فرهنگسرای رسانه برگزار میشود.
ایننشست با سخنرانی تعدادی از چهره های رسانه ای، فعالان وحدوی بین المللی، استادید حوزه ارتباطات دانشگاه و جمعی از اهالی رسانه، خبرنگاران، اصحاب مطبوعات، و نمایندگان خبرگزاریها برگزار میشود و هدف از برگزاری آن بررسی ظرفیتها و مسئولیتهای رسانهها در تقویت همبستگی ملی و تقریب بین مذاهب اسلامی است.
در این برنامه کارشناسان رسانه، فعالان حوزه وحدت، و مسئولان فرهنگی به بیان دیدگاههای خود درباره نقش رسانهها در مقابله با تفرقهافکنی، توسعه گفتمان وحدت و تقویت همدلی میان اقوام و مذاهب میپردازند.
نشست یادشده، توسط فرهنگسرای رسانه با مشارکت نهادهای فرهنگی و رسانهای، در راستای گرامیداشت هفته وحدت، دوشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۴:۳۰ در سالن آمفی تئاتر یونس شکر خواه فرهنگسرای رسانه واقع در پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار میشود.
