En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فیلم معروف بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه گرفت

نسخه مرمت‌شده شده فیلم «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی، جایزه بهترین فیلم بخش کلاسیک هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۶۷
| |
424 بازدید
فیلم معروف بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه گرفت

به گزارش تابناک به نقل از شهرآرانیوز، هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز، که از ششم تا پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، با معرفی برگزیدگان خود به کار رسید. مهم‌ترین جایزه این جشنواره، شیر طلایی بهترین فیلم، به اثر تازه جیم جارموش با نام پدر، مادر، خواهر، برادر رسید.

دیگر جوایز اصلی جشنواره ونیز ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

• شیر طلایی – بهترین فیلم: پدر، مادر، خواهر، برادر به کارگردانی جیم جارموش

• شیر نقره‌ای – جایزه بزرگ هیأت داوران: صدای هند رجب ساخته کاوتر بن هانیه

• شیر نقره‌ای – بهترین کارگردانی: بنی سفدی برای فیلم ماشین کوبنده

• بهترین بازیگر زن: شین ژیلی برای فیلم خورشید برای همه ما طلوع می‌کند

• بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای فیلم لا گراتسیا

• بهترین فیلم‌نامه: والری دونزلی و ژیل مارسند برای فیلم در حال انجام وظیفه

• جایزه ویژه هیأت داوران: زیر ابر‌ها ساخته جانفرانکو رزی

• بهترین بازیگر جوان: لونا ودر با بازی در فیلم دوست خاموش

بخش افق‌ها:

• بهترین فیلم: در جاده ساخته داوید پابلوس

• بهترین کارگردانی: آنوپارنا روی برای ترانه‌های درختان فراموش‌شده

• جایزه ویژه: سرزمین گمشده اثر آکیو فوجیموتو

• بهترین بازیگر زن: بنه‌دتّا پورکارولی برای آدم‌ربایی عربلا

• بهترین بازیگر مرد: جاکومو کووی برای یک سال مدرسه

• بهترین فیلم‌نامه: آنا کریستینا باراگان برای پیچک

• بهترین فیلم کوتاه: بی‌کلّی ساخته لوویسا سیرن

جوایز جنبی:

• جایزه شیر آینده (بهترین فیلم اول): تابستان کوتاه ساخته ناستیا کورکیا

بخش کلاسیک‌های ونیز:

• بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری

• بهترین فیلم مرمت‌شده: باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی

اشتراک گذاری
برچسب ها
بهرام بیضایی جشنواره ونیز باشو غریبه کوچک
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فیلمی که در جشنواره ونیز ۲۳ دقیقه تشویق شد
جشنواره فیلم ونیز هک شد
اشک‌های جولیا رابرتز در ونیز جاری شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
تغییر ضرایب دروس در کنکور سراسری
انتشار نماهنگ «امت احمد» پیام عزیزی در هفته وحدت
تغییر نظام ایران به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست/ پیشروی اسرائیل، ترکیه را به ایران نزدیک کرده است
حال ناخوش مسجد سید اصفهان+ عکس
جذب ۲۳ مدیر بدون کد استخدامی پس از اخراج‌‌های سیاسی
پزشکیان در آستانه نیویورک؛ تکرار لبخندهای خاتمی یا انزوای پرهزینه احمدی‌نژاد؟/اگر در دوره اول ترامپ مذاکره می‌کردیم، جنگ ۱۲روزه رخ نمی‌داد
چاپ همزمان کتاب جدید الیور جفرز در ایران و جهان/نقدی بر مشغله‌های روزمره و فراموشی دوستی
رانندگان این خودروها به شدت نقره‌داغ شدند
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۶ شهریور
نخست‌وزیر ژاپن استعفا می‌کند!
سالن‌های دولتی تئاتر به فروش ۷ میلیاردی رسیدند
پالایشی‌ها چقدر از دولت طلبکارند؟
بررسی «نقش رسانه‌ها در تقویت وحدت» در فرهنگسرای رسانه
فیلم معروف بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه گرفت
ساعت دقیق ماه‌گرفتگی کامل در سراسر ایران
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۶ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۰ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۸ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZEJ
tabnak.ir/005ZEJ