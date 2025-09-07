فیلم معروف بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه گرفت

نسخه مرمت‌شده شده فیلم «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی، جایزه بهترین فیلم بخش کلاسیک هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص داد.

به گزارش تابناک به نقل از شهرآرانیوز، هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز، که از ششم تا پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، با معرفی برگزیدگان خود به کار رسید. مهم‌ترین جایزه این جشنواره، شیر طلایی بهترین فیلم، به اثر تازه جیم جارموش با نام پدر، مادر، خواهر، برادر رسید.

دیگر جوایز اصلی جشنواره ونیز ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

• شیر طلایی – بهترین فیلم: پدر، مادر، خواهر، برادر به کارگردانی جیم جارموش

• شیر نقره‌ای – جایزه بزرگ هیأت داوران: صدای هند رجب ساخته کاوتر بن هانیه

• شیر نقره‌ای – بهترین کارگردانی: بنی سفدی برای فیلم ماشین کوبنده

• بهترین بازیگر زن: شین ژیلی برای فیلم خورشید برای همه ما طلوع می‌کند

• بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای فیلم لا گراتسیا

• بهترین فیلم‌نامه: والری دونزلی و ژیل مارسند برای فیلم در حال انجام وظیفه

• جایزه ویژه هیأت داوران: زیر ابر‌ها ساخته جانفرانکو رزی

• بهترین بازیگر جوان: لونا ودر با بازی در فیلم دوست خاموش

بخش افق‌ها:

• بهترین فیلم: در جاده ساخته داوید پابلوس

• بهترین کارگردانی: آنوپارنا روی برای ترانه‌های درختان فراموش‌شده

• جایزه ویژه: سرزمین گمشده اثر آکیو فوجیموتو

• بهترین بازیگر زن: بنه‌دتّا پورکارولی برای آدم‌ربایی عربلا

• بهترین بازیگر مرد: جاکومو کووی برای یک سال مدرسه

• بهترین فیلم‌نامه: آنا کریستینا باراگان برای پیچک

• بهترین فیلم کوتاه: بی‌کلّی ساخته لوویسا سیرن

جوایز جنبی:

• جایزه شیر آینده (بهترین فیلم اول): تابستان کوتاه ساخته ناستیا کورکیا

بخش کلاسیک‌های ونیز:

• بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری

• بهترین فیلم مرمت‌شده: باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی