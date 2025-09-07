آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟

حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که قصد دارد میزان واردات گوشت را کاهش داده و مسیر خودکفایی در تولید گوشت را پی بگیرد. این درحالی است که نه تنها خودکفایی محقق نشد بلکه قیمت گوشت روز به روز گران‌تر شد و عملا از سفره خانوار‌ها رخت بر بست.

نرخ هر کیلوگرم گوشت در قصابی‌ها نزدیک یک میلیون تومان شده است؛ درحالی که تا چند ماه گذشته با ۵۰۰ هزار تومان خانواده‌ها می‌توانستند یک کیلو گوشت خریداری کنند، اما امروز با همین مبلغ تنها به نیم کیلو گوشت می‌رسد و مشخص نیست درماه‌های آینده این میزان کمتر و کمتر شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اواخر تیرماه امسال بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که به دنبال کاهش واردات گوشت قرمز و رساندن کشور به خودکفایی دراین زمینه است که همان موقع تابناک مطرح کرد که زمزمه های گرانی گوشت باتوجه به کاهش ارز ترجیحی تخصیص داده شده به واردات گوشت مطرح است و قرار است از ماه های آینده فشار بیشتری برای خرید گوشت قرمز به سبد هزینه های خانوارها تحمیل شود که این پیش بینی پس از یک ماه و نیم و در اواسط شهریور ماه در بازار خود را نشان داد و قیمت گوشت را باتوجه به سیاست های نادرست وزارت جهاد کشاورزی افزایشی کرد.

گزارش تابناک با عنوان «افزایش قیمت گوشت کلید خورد/ حمایت از تولید داخل یا آغاز گرانی ها؟» به این مساله اشاره دارد که تصمیم گیری نادرست وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش ۲۰۰ هزار تنی واردات و خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز، هم سیگنال گرانی را به بازار مخابره کرد و هم فعالان این بازار به درستی می دانستند که خودکفایی در تولید گوشت قرمز با وضعیت خشکسالی کشور و عدم حمایت از دامداران صرفا رویایی بیش نیست و باید خود را برای روزهای سخت آماده کنند.

دام ها علوفه مناسب برای خوردن ندارد

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درخصوص چرایی گوشت قرمز در بازار به تابناک گفت: مهم‌ترین علت گرانی گوشت به گرانی نهاده‌های دامی بازمی گردد که قیمت آن چند برابر شده و تهیه آن با این قیمت‌های سرسام آور برای دامدار مشکل ساز شده است. همچنین مشکل خشکسالی و نبود مراتع هم به گرانی نهاده‌ها دامن زده است و دام علوفه مناسبی برای خوردن ندارد.

وی افزود: گذشته از نبود علوفه مناسب برای دام، هزینه حمل ونقل، افزایش هزینه دستمزد کارگران با خروج اتباع از کشور و همچنین بالا رفتن هزینه نگهداری دام، قیمت تمام شده را برای دامدار به طور بی سابقه‌ای افزایش داده است.

دپو کردن خوراک دام برای گران فروشی

این مقام مسئول در خصوص قیمت خوراک دام و مقایسه آن با ماه‌های گذشته بیان کرد: قیمت خوراک دام به طور نجومی گران شده است؛ به طوری که قیمت جو در بازار آزاد به کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان رسیده است؛ درحالی که تا چند ماه پیش ۱۶ هزار تومان بود همچنین قیمت کاه به ۷ هزارتومان رسیده است که تا ماه‌های گذشته ۳ تا ۴ هزار تومان بود که البته برخی‌ها عمدا خوراک دام را نمی‌فروشند و آن را دپو کرده تا گران‌تر به فروش برسانند.

دام ها زودتر از موعد کشتار می شوند!

رئیس صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی به عدم تخصیص ارز از سوی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت به گونه‌ای شده است که تولیدکنندگان نمی‌توانند از پس تهیه نهاد‌ها در بازار آزاد بربیایند و آن را با قیمت گران بخرند به همین دلیل مجبور می‌شوند تا دام‌ها را در وزن‌های پایین راهی کشتارگاه کنند.

واردات از کنیا و پاکستان؟

ملکی راهکار خروج از این وضعیت را در توسعه واردات دانست و بیان کرد: میزان واردات باید توسعه یابد تا میزان ذخایر استراتژیک غذایی بالا رود؛ چراکه تا حدی نیست که بتواند بازار را تامین کرده و به ثبات برساند. البته وعده‌هایی داده شده که گویا قرار است از کنیا و پاکستان واردات گوشت انجام شود تا بازار را در ۶ ماهه دوم سال پوشش دهد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد میزان قیمت‌ها در بازار گفت: تخصیص ندادن ارز و حذف ارز دولتی به گوشت قرمز برای واردات که درماه‌های گذشته انجام شد و همین مساله بازار را برای تامین دچار مشکل کرد.