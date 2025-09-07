از ابتدای سال 1404 تقاضا برای طلا رشد خوبی داشته و خالص ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا تا پایان روز چهاردهم شهریور ماه به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده است. ورود پول ماهانه به صندوق‌های طلا در 5 ماه اخیر مدام صعودی بوده است.

در فروردین و اردیبهشت، قیمت طلا پس از رسیدن به سقف تاریخی خود کاهش یافت و خروج پول از صندوق‌های طلا صورت گرفت. در خرداد ماه صندوق‌های طلا کاملا متعادل بودند و خالص ورود و خروج پول نزدیک به صفر بود. در تیر و مرداد ماه و پس از جنگ، ورود پول به صندوق‌های طلا شروع شد به طوری که پول ورودی به صندوق‌های طلا در مرداد ماه حدود 12.7 هزار میلیارد تومان بود. در دو هفته ابتدایی شهریور ماه 1404 ورود پول به صندوق‌های طلا بیش از 3 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به این ورود پول، انتخاب یک صندوق طلای مناسب برای بسیاری از افراد اهمیت دارد.

ثبت دومین رکورد ورود پول به صندوق‌های طلا در شهریور ماه

صندوق‌های طلا در شهریور ماه شروعی طوفانی داشتند و سوم شهریور ماه یکی از روزهای مهم برای این بازار بود. در این روز ورود پول به کل صندوق‌های طلا از مرز دو هزار میلیارد تومان گذشت. این رقم دومین رکورد ورود پول به صندوق‌های طلا محسوب می‌شود. بیشترین رکورد ورود پول به صندوق‌های طلا در 21 بهمن ماه رقم خورد که بیش از 2.48 هزار میلیارد تومان وارد این صندوق‌ها شد. درست است که ارزش معاملات و ورود پول به کل صندوق‌های طلا در روزهای اخیر رشد چشمگیری یافته اما صندوق‌های طلا ممکن است روند متفاوتی طی کرده باشند. برخی از صندوق‌های طلا توانسته‌اند حجم بالایی از تقاضای صندوق‌های طلا را به خود اختصاص دهند در حالی که برخی دیگر سهم کوچکی در این بازار دارند. درست است که ارزش معاملات و بزرگی یک صندوق در انتخاب آن از سوی عموم مردم نقش دارد اما باید به خاطر داشت که این موضوع لزوما بهترین انتخاب را نشان نمی‌دهد. برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا بهتر این است که صندوقی با حباب اسمی نزدیک به صفر در نظر گرفته شود یا صندوق‌های باسابقه یا گزینه‌های دارای بازدهی بالا را انتخاب کنیم. برخی از صندوق‌های دارای چنین ویژگی صندوق طلای گوهر، صندوق طلای عیار و صندوق طلای طلا هستند.

صندوق گوهر، گزینه‌ای برای خرید طلا به قیمت مناسب!

کم بودن حباب اسمی و نزدیک صفر بودن آن، یکی از مهمترین ملاک‌های انتخاب صندوق طلا است. صندوق طلای گوهر از این نظر یکی از بهترین صندوق‌های طلا به حساب می‌آید. میانگین حباب سه ماهه این صندوق 0.1 درصد است و در بازه‌های سالانه نیز از نظر حباب وضعیت خوبی دارد. در سال 1401 میانگین حباب صندوق گوهر 0.13 درصد بود و در سال‌های 1402 و 1403 هم این حباب کمتر از 0.2 درصد باقی ماند که رقم مناسبی برای حباب به حساب می‌آید. در 5 ماه اول امسال هم حباب این صندوق حدود 0.5- درصد بوده است. نزدیک به صفر بودن حباب باعث می‌شود تا این واحدهای این صندوق به قیمت واقعی معامله شوند؛ یعنی نه در هنگام خرید آنها را گران و خیلی بیشتر از ارزش خالص دارایی هر واحد می‌خرید و نه در هنگام فروش مجبور به فروش آن به قیمتی زیر ارزش خالص هر واحد هستید. این موضوع گوهر را برای نگهداری در بلندمدت نیز جذاب می‌کند.

برای خرید صندوق طلای گوهر می‌توانید از دو طریق عمل کنید. اولین راه از طریق نصب اپلیکیشن کیان دیجیتال و فعالسازی آن است. این اپلیکیشن را می‌توانید از طریق سایت کیان دیجیتال یا سایر بازارگاه‌های دانلود اپ دریافت نمایید. کیان دیجیتال علاوه بر امکان‌پذیر ساختن انجام معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پتانسیل‌های دیگری مانند دریافت مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری و مقایسه دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف را نیز پوشش می‌دهد. راه دوم خرید گوهر، استفاده از پنل کارگزاری است.

آمار ورود پول به این صندوق نیز در طول زمان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در سال 1401 ورود پول حقیقی به این صندوق تقریبا 273 میلیارد تومان بود که در سال 1402 به حدود 245 میلیارد تومان رسید. در سال 1403 این عدد رشد بالایی نسبت به سال‌های قبل تجربه کرد و به عدد 983 میلیارد تومان رسید. در 5 ماه نخست سال 1404 نیز صندوق طلای گوهر موفق به جذب حدود 320 میلیارد تومان پول افراد حقیقی شده است.

صندوق عیار، سرمایه‌گذاری در طلا با نقدشوندگی بالا!

یکی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که جزو گزینه‌های مناسب طلایی محسوب می‌شود، صندوق عیار است. عیار از نظر ارزش دارایی بزرگترین صندوق طلا به حساب می‌آید و از نظر قدمت هم پس از گوهر، چهارمین صندوق طلای تاسیس شده در کشور است. مجموع ارزش معاملات روزانه این صندوق در سال 1403 حدودا 146 هزار میلیارد تومان و در 5 ماه نخست 1404 حدود 168 هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، مجموع ورود پول افراد حقیقی به این صندوق در 5 ماه ابتدایی امسال به حدود 9.2 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این حجم بالای معامله نشانه خوبی از نقدشوندگی بالای صندوق عیار است.

صندوق گنج، مناسب برای سرمایه‌گذاران نوسانگیر!

صندوق گنج نیز از جمله صندوق‌های موفق بازار طلا است. این صندوق به دلیل شیوه مدیریت و بازارگردانیش مورد توجه نوسانگیران قرار دارد. مجموع ارزش معاملات این صندوق در سال 1403 حدود 18.6 هزار میلیارد تومان و در 5 ماه اول 1404 حدود 14.3 هزار میلیارد تومان بود. این صندوق از نظر ورود پول حقیقی نیز عملکرد خوبی در سال 1404 داشته است و 1.25 هزار میلیارد تومان در این مدت از سوی افراد فوق وارد صندوق گنج شده است. میانگین حباب قیمتی این صندوق در 5 ماه نخست سال حدودا 1.1- درصد بوده است.