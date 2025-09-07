خمیر دندان سلاح ملی مردم هند علیه ترامپ!

در هند، انتخاب یک خمیر دندان دیگر فقط خرید روزمره نیست؛ این روزها، برند خمیر دندان میتواند نشانه وفاداری به کشور باشد.
به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ رویترز نوشت، شرکت هندی «دابر» با تبلیغات تازه خود، رقیب آمریکاییاش «کولگیت» را هدف قرار داده و تلاش میکند مصرفکنندگان را به خرید محصولات داخلی ترغیب کند، در حالی که تنشهای تجاری بین هند و آمریکا در حال افزایش است.در شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک، بستههای خمیر دندان «دابر» روی قفسه فروشگاهها دیده میشوند و عمدتاً هیچ شباهتی به بستههای مشهور «کولگیت» ندارند. این شرکت حتی تبلیغ تمام صفحهای در روزنامهها منتشر کرده تا حمایت مردم از تولیدات داخلی را جلب کند.
فراخوان مودی به مصرف محصولات داخلی
همزمان با این تبلیغات، نخستوزیر هند، نارندرا مودی، از مردم خواست فهرستی از کالاهای خارجی تهیه کنند و کودکان را تشویق کنند که از آنها استفاده نکنند.این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تعرفههای سنگین تا ۵۰ درصد بر کالاهای وارداتی هند اعمال کرد.نتیجه این سیاست، شکلگیری کمپینهای مردمی برای تحریم برندهای آمریکایی مانند مکدونالد، پپسی و اپل بود که از طریق پیامرسان واتساپ در سراسر هند منتشر شد.کارشناس ارتباطات، کارثیک سرینیواسان، این روشها را «بازاریابی کوتاهمدت» توصیف کرد و گفت: «شرکتها میخواهند از حس ملیگرایی مردم حداقل برای چند هفته بهره ببرند و این دقیقاً همان کاری است که همه برندها انجام میدهند.»
استفاده سایر شرکتها از حس ملیگرایی
دابر تنها شرکتی نبوده که از ملیگرایی برای تبلیغات استفاده کرده است. شرکت لبنی «آمول»، بزرگترین شرکت لبنی هند، نیز در شبکههای اجتماعی تصاویر کاریکاتوری از محصولات خود منتشر کرد که همراه با پرچم هند و تکهای کره بود، تا مردم را به خرید محصولات داخلی تشویق کند.طبق آمار «یورومونیتور» در سال ۲۰۲۴، «کولگیت» با در اختیار داشتن ۴۳ درصد بازار خمیر دندان هند پیشتاز است، پس از آن «یونیلیور» با برند «پیپسودنت» قرار دارد و «دابر» با سهم ۱۷ درصد سوم است.
هند با جمعیت حدود ۱.۴ میلیارد نفر، بازاری کلیدی برای کالاهای مصرفی آمریکاست و برندهای خارجی حتی به شهرهای کوچک نیز از طریق خرید آنلاین و فروشگاههایی مانند آمازون نفوذ کردهاند.با افزایش تنشهای تجاری و سیاسی، حتی کالاهای روزمره مثل خمیر دندان تبدیل به صحنهای برای نشان دادن ملیگرایی و حمایت از تولیدات داخلی شدهاند. شرکتهای هندی با استفاده از این موج احساسات، فروش خود را افزایش میدهند و هویت ملی را در تبلیغات خود برجسته میکنند، در حالی که آمریکا با اعمال تعرفه و فشار بر واردات، موجب نارضایتی مردم هند شده است.
