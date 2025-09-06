مرگ دردناک کودک ۶ ساله در اتاق عمل

پسر ۶ ساله برای انجام جراحی تومور به اتاق عمل منتقل شد اما زیر تیغ جراحی جان باخت و خانواده‌اش از تیم جراحی شکایت کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، عصر جمعه به قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسر بچه ۶ ساله ای در یکی از کلینیک های تهران جان باخته است.

به دستور بازپرس تحقیقات در این‌باره آغاز و مشخص شد که پسر بچه برای انجام جراحی تومور در کمرش به کلینیکی در تهران منتقل شده اما در اتاق عمل جان باخته بود. خانواده این پسر بچه از تیم جراحی شکایت کردند و گفتند که کودکشان مدتی قبل دچار کمر درد شدید شده و پس از انجام آزمایش های مختلف مشخص شد که داخل کمرش، ‌تومور داشته است. او برای جراحی به کلینیک رفت اما در اتاق عمل، حالش بد شد و جانش را از دست داد.

بازپرس جنایی دستور داد تا جسد کودک ۶ ساله برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود. از سوی دیگر پرونده برای ادامه روند رسیدگی به دادسرای جرائم پزشکی ارجاع شد.