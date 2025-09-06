سن سکته‌ قلبی در ایران ۱۰ سال زودتر از اروپا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مسعود قاسمی در نشست خبری «بیستوپنجمین کنگره تازههای قلبوعروق» که صبح امروز (۱۵ شهریور) برگزار شد، اظهار کرد: آمار و ارقام ۶۰ سال گذشته بیانگر این است که متوسط عمر مردان کشور ۷۴ سال بود، اما متوسط عمر آنها تا سال ۲۰۲۵ به ۷۶ سال میرسد. آمار و ارقام بیانگر این است که متوسط عمر زنان ایرانی نیز ۸۰ سال است.
وی درباره افزایش عمر توضیح داد: پیشبینی میشود که یک سال به متوسط عمر در هر ۵ سال اضافه شود؛ به عبارت دیگر پیشبینی میشود که طی پنج و ۱۰ سال آینده به متوسط عمر یک و دو سال اضافه شود.
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران درباره متوسط عمر در سطح جهان توضیح داد: متوسط عمر مردان و زنان ایرانی از متوسط عمر جهانی بیشتر است. آمار و ارقام بیانگر این است متوسط عمر در قاره آسیا و سطح جهان به ترتیب ۷۴.۵ و ۷۳.۱ است.
قاسمی با بیان اینکه متوسط عمر کشور ۳۲ سال طی ۶۰ سال گذشته افزایش یافته، تصریح کرد: متوسط سن زنان و مردان ایرانی (هر دو جنس) ۷۷.۶ است. متوسط عمر هر دو جنس در کشورهای ژاپن و چین به ترتیب ۸۴.۷ و ۷۷.۹ است. همچنین متوسط عمر زنان و مردان در کشورهای ترکیه و عربستان سعودی نیز به ترتیب ۷۷.۱ و ۷۷.۸ است.
وی درباره وضعیت بیماریهای قلبیعروقی در کشور خاطرنشان کرد: آمار و ارقام سازمان جهانی بهداشت بیانگر این است که میزان بیماریهای قلبیعروقی به دلیل مسائلی مانند افزایش طول عمر حدود ۱۸۰ درصد طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ رشد کرده است. علیرغم افزایش قابل ملاحظه تعداد بیماریهای قلبیعروقی، اما میزان بروز و مرگومیر ناشی از این بیماریها به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران درباره سن بیماریهای قلبی در کشور گفت: سن شروع بیماریهای قلبی کشور حدود ۱۰ سال از جهان زودتر است. شروع سن بیماریهای قلبی در کشور نسبت به اروپا و آمریکا به ترتیب ۱۰ و ۸ سال زودتر است.
قاسمی با بیان اینکه میزان «سالهای از دسترفته به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی» در ارتباط با بیماریهای قلبیعروقی مطرح میشود، توضیح داد: میزان «سالهای از دسترفته به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی» به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی ۴۵ درصد کاهش یافته است.
وی درباره افزایش قیمت تجهیزات درمان بیماریهای قلبیعروقی خاطرنشان کرد: قیمت باتریهای قلبی بسیار افزایش یافته و شرایط به نحوی است که ۹۰ درصد جامعه از توان پرداخت هزینههای آن محروم هستند. همچنین قیمت متههای الماس جراحی قلب حدود ۱۱ برابر افزایش یافته شده است و سبب افزایش هزینههای درمان میشوند. به طور مثال، هزینه آنژیوپلاستی در بیمارستانهای خصوصی ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش دولتی نیز حدود ۸۰ درصد هزینههای بخش خصوصی است. ۹۰ درصد این هزینه در بخش دولتی توسط بیمهها پوشش داده میشود، اما حدود ۵۰ میلیون تومان آن را باید بیمار پرداخت کند. از زمان حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، هزینه تجهیزات جراحی قلب ۷۰۰ برابر شده و این موضوع هزینههای درمان را افزایش داده است.
قاسمی با بیان اینکه پزشکان و پرستاران باید از وضعیت خوب معیشتی و فرصت استراحت کافی برخوردار باشند، توضیح داد: میزان حقوق دریافتی یک پزشک جوان نخبه نباید پایین باشد و این در حالی است که میزان دریافتی یک پزشک متخصص کم است. در حال حاضر، میزان حق ویزیت یک پزشک فوقتخصص قلب حدود ۳ تا ۴ دلار است و این در حالی است که این میزان در سطح جهان حدود ۱۵۰ دلار است.
وی با بیان اینکه کنگره تازههای قلب و عروق از یکم تا چهارم مهرماه در برج میلاد برگزار میشود، توضیح داد: هشتاد پنل تخصصی در این کنگره برگزار میشود. ۴۲۳ سخنران درباره ۳۴۳ موضوع سخنرانی میکنند.
مسعود اسلامی، دبیر کنگره تازههای قلب و عروق در این نشست خبری توضیح داد: افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و هزینههای درمانی سبب شده که نتوانیم درمانهای پیشرفته جدید علمی را برای بیماران ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه آمار و ارقام دقیقی درباره پزشکان متخصص قلب نداریم، گفت: هیچ مرجع دقیقی درباره پزشکان متخصص قلب وجود ندارد و به همین دلیل تعداد پزشکان بازنشسته، فوتشده و مهاجرت کرده در دسترس نیست. پیشبینیها بیانگر این است که ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ متخصص قلب در کشور حضور دارند. این پزشکان به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در شهرهای کوچک و همچنین عدم توجه به معیشت پزشکان در مناطق محروم به شهرهای بزرگتر مهاجرت میکنند. تعرفه ویزیت فوق تخصص قلب در برخی کشورها مانند افغانستان، پاکستان، قطر ۵۰ دلار و در انگلستان ۴۰۰ تا ۵۰۰ پوند است.
اسلامی درباره میزان پرداخت از جیب مردم گفت: میزان پرداخت از جیب مردم حدود ۷۰ درصد است، اما بر اساس برنامه هفتم توسعه این میزان باید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
