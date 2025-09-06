دستورالعمل جدید بازار خودرو/بلوکه کردن پول حذف شد

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری پس از بررسی‌های متعدد به‌روزرسانی شد. در نسخه جدید، با حفظ چارچوب اصلی، تغییراتی در نحوه اجرا و شروط ثبت‌نام اعمال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس, دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری با شماره ۷۸۴ جایگزین دستورالعمل قبلی به شماره ۷۳۰ شد. در این به‌روزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول (دستورالعمل ۵۴۳)، بدون تغییر باقی مانده است.

از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید می‌توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری اشاره کرد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمت‌ها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.

مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند. اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود.