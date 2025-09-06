En
حکم قصاص برای قاتل خبرنگار ایرنا

وکیل اولیای دم مرحوم «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار و پژوهشگر فقید ایرنا از صدور حکم قطعی قصاص نفس برای قاتل در این پرونده خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وکیل این پرونده اظهار کرد: حکم این پرونده قطعی و به طرفین ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه این پرونده به اجرای حکم ارجاع می‌شود، ادامه داد: متهم پرونده جهت قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شد، همچنین به دلیل صدمات غیر موثر در قتل نیز به پرداخت دیه محکوم شده است.

اسدی خاطرنشان کرد: البته باید برای اجرای حکم تفاضل دیه نیز پرداخت شود که لایحه‌ای برای پرداخت این مبلغ از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم همچنین مرحومه بابت مهریه هم طلبکار بوده است؛ بنابراین تفاضل دیه یا از طریق بیت‌المال و یا از بابت طلب مهریه پرداخت خواهد شد.

وکیل اولیای دم مرحوم «منصوره قدیری جاوید» خاطرنشان کرد: در قتل‌هایی که بی‌رحمانه و خشن انجام می‌شود و امکان تبدیل حکم قصاص به محکومیت‌های دیگر وجود ندارد معمولا پرداخت تفاضل دیه از بیت المال ممکن است.

قتل بانوی ۵۲ ساله با ضربات چاقو و دمبل توسط همسرش روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ منتشر شد؛ او «منصوره قدیری‌جاوید» خبرنگار و پژوهشگر ایرنا بود و طبق اعترافات همسر این خانم، انگیزه و عامل وقوع این جنایت مشاجره خانوادگی عنوان شد.

روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ نیز جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور متهم، اولیای دم و وکلای طرفین در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران رسیدگی شد.

