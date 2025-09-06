معاون دبیرکل انتخاب شد

«بهزاد صابری» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط نوشت: بعد از سالها حضور در این سوی میز به عنوان نماینده ایران در کار با سازمانهای بینالمللی، سرنوشت این بود که به آن سوی میز هم سری بزنم تا اگر خدا بخواهد چند صباحی را هم به عنوان کارمند یک سازمان بینالمللی منطقهای فعالیت کنم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: سازمان همکاریهای اقتصادی که در ایران با نام «سازمان اکو» شهرت دارد، دارای ۱۰ عضو از کشورهای منطقه است، و مهم ترین سازمان بین المللی است که مقر اصلی آن در ایران قرار دارد.
صابری تصریح کرد: با طی مراحل مختلف داخلی و سپس تایید دولت های عضو، این افتخار نصیبم شد که در سمت «معاون دبیرکل» این سازمان مشغول به کار شوم، تجربه ای نو با فرصت ها و چالش های نو و متفاوت.
به گزارش ایسنا، بهزاد صابری پیش از این در سمت های مشاور وزیر خارجه و مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت خارجه در دستگاه دیپلماسی ایفای مسئولیت کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید