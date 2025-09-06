۱۵/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 06 September 2025
۱۱:۱۲
صفحه نخست
»
سیاسی
بازدید
2202
2202
بازدید
۶
پ
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
به گزارش تابناک، نام غیرمتعارف برای یهودیان در قبرستان یهودیان تهران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۲۶۸۰۲
تاریخ انتشار:
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۵
06 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۸۰۲
|
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۵
06 September 2025
|
2202
بازدید
2202
بازدید
|
۶
یهودیان
قبرستان یهود
تهران
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۶
ناشناس
|
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
13
7
پاسخ
جای تعجب نیست. نامش انتخاب والدین اوست و دینش انتخاب خود او.
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
دین یهودی ارثی هست. شخص دیگه نمی تونه یهودی شه
ناشناس
|
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
3
7
پاسخ
بسیاری از پیروان اقلیت های مذهبی جهت بهتر پذیرفته شدن در جامعه و جلوگیری از مشکلات اسامی رایج بین ایرانیان مسلمان را انتخاب میکنند دوست کلیمی دارم به اسم محسن
امیر
|
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
4
پاسخ
یاد الی کوهن جاسوس اسرائیل در سوریه افتادم که اسمش "کامل امین ثابت" بود. که اگه گرفتار نمیشد حتماً روی سنگ قبرش به جای الی کوهن، "کامل امین ثابت" حک میشد.
حسنی
|
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
1
پاسخ
بعضی از یهودی ها هم بخاطر نفوذ در ارگانها و جاسوسی، اسامی گمراه کننده انتخاب تا راحت تر به مقاصد پلیدشان برسند . سال گذشته کلیپی از یک خانم جاسوس اسراییلی درشبکه ها پخش شد که می گفت سالها با اسم وفامیل و لباس پوشیده در ایران برای صهیونیستها جاسوسی می کرده.
mojtaba
|
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
2
پاسخ
هر کس نتیجه اعمالش رو در این دنیا و دنیای دیگه می بینه و شفیعی نداریم مگر خداوند .
