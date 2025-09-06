En
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!

به گزارش تابناک، نام غیرمتعارف برای یهودیان در قبرستان یهودیان تهران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
13
7
پاسخ
جای تعجب نیست. نامش انتخاب والدین اوست و دینش انتخاب خود او.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
دین یهودی ارثی هست. شخص دیگه نمی تونه یهودی شه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
3
7
پاسخ
بسیاری از پیروان اقلیت های مذهبی جهت بهتر پذیرفته شدن در جامعه و جلوگیری از مشکلات اسامی رایج بین ایرانیان مسلمان را انتخاب میکنند دوست کلیمی دارم به اسم محسن
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
4
پاسخ
یاد الی کوهن جاسوس اسرائیل در سوریه افتادم که اسمش "کامل امین ثابت" بود. که اگه گرفتار نمیشد حتماً روی سنگ قبرش به جای الی کوهن، "کامل امین ثابت" حک میشد.
حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
1
پاسخ
بعضی از یهودی ها هم بخاطر نفوذ در ارگانها و جاسوسی، اسامی گمراه کننده انتخاب تا راحت تر به مقاصد پلیدشان برسند . سال گذشته کلیپی از یک خانم جاسوس اسراییلی درشبکه ها پخش شد که می گفت سالها با اسم وفامیل و لباس پوشیده در ایران برای صهیونیستها جاسوسی می کرده.
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
2
پاسخ
هر کس نتیجه اعمالش رو در این دنیا و دنیای دیگه می بینه و شفیعی نداریم مگر خداوند .
tabnak.ir/005ZA2