به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی، رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم در جمع مشاورین خود، سخنانی پیرامون موضوع اسنپبک و برجام بیان کرد.
در ادامه بخشی از سخنان روحانی آمده است:
*سه کشور اروپایی حق ندارند اسنپبک کنند. اروپا که به تعهدات خودش در برجام و به تعهدات یازدهگانه خودش عمل نکرده، امروز نمیتواند مدعی باشد و بگوید ایران تعهدات خودش را نقض کرده است.
*ما البته معتقدیم ایران در چارچوب تعهدات خودش به درستی عمل کرده، و آنجایی هم که حتی آمریکا از برجام خارج شده باز هم مهلت کافی به ۱+۴ داده، آنهایی که در سال ۹۷ مرتب داد میزدند میگفتند بعد از اینکه آمریکا خارج شده ما هم بلافاصله از برجام خارج بشویم و پاره کنیم، آنها دیگر نباید سرشان را بتوانند بالا بیاورند.
*اگر ایستادگی دولت تدبیر و امید نبود و ما هم بعد از آمریکا از برجام خارج شده بودیم، خب همه قطعنامهها در همان اردیبهشت ۹۷ برگشته بود. این قطعنامهها از زمان تصویب یعنی سال ۲۰۰۶ تا حالا حدود ۲۰ سال است، از این ۲۰ سال ما ۱۰ سالش را متوقف کرده بودیم. کار بدی کردیم که ۱۰ سال آنها را متوقف کردیم؟ ما ۱۰ سال متوقف کردیم حالا میخواهد برگردد به قبل از برجام.
*یک نکته دیگری هم در اینجا حائز اهمیت است و همه باید به این نکته توجه کنیم. اگر در سال ۱۴۰۰ یک عدهای مانع نمیشدند، و ما در دورهٔ بایدن به برجام برمیگشتیم، که همه چیز هم آماده بود، همه توافقات هم شده بود، امروز نه تنها چیزی به نام اسنپبک نداشتیم بلکه در این مدت حدود ۵۰۰ میلیارد هم ضرر نمیکردیم. در این ۴ سال مستقیم و غیرمستقیم ۵۰۰ میلیارد ضرر کردیم.
*خب چرا یک عدهای نگذاشتند؟ چرا مانع شدند در سال ۱۴۰۰؟ خب در ۱۴۰۰ اگر ما برمیگشتیم به برجام هم از منافع برجام استفاده میکردیم هم برجام تثبیت میشد هم امروز مشکل اسنپبک نداشتیم و حتی بالاتر من میخواهم بگویم حتی دیگر بهانهٔ جنگ ۱۲ روزه هم وجود نداشت.
*این مشکلات، مشکلاتی است که یک عده تندرو، با توهماتشان جلوی منافع ملی کشور را گرفتند و مشکلاتی در سال ۱۴۰۰ برای ما بوجود آوردند و متأسفانه بعد از اواسط ۱۴۰۰ هم در دولت بعدی نتوانستند درست استفاده کنند و مسأله را حلوفصل کنند و ما امروز مشکلات پیدا کردیم؛ یکیاش هم همین است که برخلاف قواعد، اروپا دارد سوءاستفاده میکند.
