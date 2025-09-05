دانشگاه تهران، یکی از معتبرترین نهادهای آموزش عالی ایران، تصمیم به ادغام دانشکده گردشگری با دانشکده تجارت گرفته است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در روزگاری که هر تصمیم، چونان سنگی در آب، موجهایی از بیم یا امید میآفریند، کهندژ دانش در ایران، با حکمی تازه به میدان آمده است. ادغام دانشکده گردشگری با دانشکده تجارت دانشگاه تهران، که در نخستین روزهای مدیریت محمدحسین امید اعلام شده، نهتنها انتقاد جدی در مجلسیان برانگیخته، بلکه پرسشهایی ژرف را در ذهنها کاشته است: آیا این تصمیم، گامی است به سوی پیشرفت، یا چونان تیری، قلب توسعه گردشگری ایران را نشانه رفته است؟
این روزها تصمیم ادغام دانشکده گردشگری که در آغازین روزهای مدیریت محمدحسین امید، رئیس جدید دانشگاه اعلام شد، با واکنش شدید مجلسیها روبرو شده است.
نامه و سئوال از سوی مجلس
محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر علوم، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از این ادغام شده و آن را مغایر با اهداف توسعهای کشور و به زیان منافع ملی دانسته است.
هنوز چهارسال از افتتاح نگذشته است
دانشکده گردشگری دانشگاه تهران در دیماه ۱۴۰۰ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه صنعت گردشگری ایران تأسیس شد. این دانشکده قرار بود با رویکردی میانرشتهای و با تمرکز بر کارآفرینی، خلأهای مدیریتی و آموزشی این صنعت را پر کند. رئیس پیشین دانشگاه، سیدمحمد مقیمی، گردشگری را از ظرفیتهای ویژه ایران خوانده بود که میتواند نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و درآمدهای ارزی ایفا کند. با این حال، ادغام این دانشکده با دانشکده تجارت، که زیرمجموعه دانشکدگان مدیریت قرار گرفته، نگرانیهایی را درباره کمرنگ شدن تمرکز بر گردشگری ایجاد کرده است.
در صفحه مجازی دانشکده از دانشجویان خواسته شده است امور آموزشی خود را از این پس در آدرس دانشکده تجارت پیگیری کنند.
فتحی نماینده مجلس، در نامه خود تأکید کرده که این اقدام با اسناد بالادستی کشور همخوانی ندارد و پرسیده است: «چه ضرورتی برای حذف دانشکده گردشگری و ادغام آن با سایر دانشکدهها وجود دارد؟»
واکنشها و زمینهها
محمود کمرهای، معاون آموزشی دانشگاه تهران، پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که دانشکدههای گردشگری و تجارت زیر نظر دانشکدگان مدیریت فعالیت خواهند کرد و هیچکدام منحل نشدهاند. با این حال، منتقدان معتقدند ادغام این دانشکدهها میتواند هویت مستقل و تخصصی دانشکده گردشگری را تضعیف کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت گردشگری ایران با چالشهایی مانند کمبود زیرساخت، ضعف در آموزش تخصصی و ناکافی بودن تبلیغات و البته نامساعد بودن کلیه فضا برای صنعت گردشگری مواجه است. شالبافیان، معاون وقت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، در مراسم تأسیس دانشکده در سال ۱۴۰۰، ظرفیت میانرشتهای دانشگاه تهران را فرصتی برای تقویت این صنعت دانسته بود. حال، ادغام این دانشکده پرسشهایی درباره تعهد دانشگاه به اهدف شکلگیری آن ایجاد کرده است.
چه خواهد شد؟
نامه محسن فتحی به وزیر علوم، همراه با کاربرگ رسمی سؤال از وزیر، قرار است در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شود. در صورت قانع نشدن فتحی، این موضوع به صحن علنی مجلس کشیده خواهد شد. این در حالی است که رئیس جدید دانشگاه تهران بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی تأکید کرده، اما منتقدان میگویند ادغام دانشکده گردشگری، که تنها چهار سال از تأسیس آن میگذرد و هنوز مدرک لیسانسی از آن بیرون نیامده است، میتواند به کاهش توجه به این صنعت استراتژیک کمک شایانی کند.
با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی و پتانسیلهای بکر ایران، این تصمیم ممکن است پیامدهایی برای آینده آموزش و توسعه این صنعت در کشور _حداقل به لحاظ اسمی_داشته باشد.
