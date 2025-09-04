تفاهم نامه خط۱۱ مترو امضا شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، صبح امروز آیین امضای تفاهمنامه اجرایی خط یازده مترو تهران میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتمالانبیا با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد.
خط یازده به طول بیش از ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به عنوان رینگ غربی تهران از چیتگر آغاز و به دولت آباد ختم میشود. این خط با همه خطوط مترو بجز۲، ۴ و ۷ تقاطع دارد و از مناطق ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹ و ۱۸ میگذرد.
لازم به ذکر است که پیش از این شهرداری تهران در تکمیل خط ۷ مترو تهران با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری داشته است.
