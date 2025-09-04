En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تفاهم نامه خط۱۱ مترو امضا شد

تفاهم‌نامه اجرای خط یازده مترو تهران بین شهرداری پایتخت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به امضا رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۰۶
| |
417 بازدید
تفاهم نامه خط۱۱ مترو امضا شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، صبح امروز آیین امضای تفاهم‌نامه اجرایی خط یازده مترو تهران میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتم‌الانبیا با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد.

خط یازده به طول بیش از ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به عنوان رینگ غربی تهران از چیتگر آغاز و به دولت آباد ختم می‌شود. این خط با همه خطوط مترو بجز۲، ۴ و ۷ تقاطع دارد و از مناطق ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹ و ۱۸ می‌گذرد.

لازم به ذکر است که پیش از این شهرداری تهران در تکمیل خط ۷ مترو تهران با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری داشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شهرداری تهران مترو تهران خط 11 مترو ایستگاه های مترو خبر فوری
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احداث خطوط جدید متروی تهران در یک برنامه ۴ ساله
افتتاح ۱۲ ایستگاه مترو تا پایان سال‌
تشریح جزئیات ساخت خط ۹ مترو تهران
شروع ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو تهران
جزییات توسعه خطوط مترو تهران
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۶۳ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z6s
tabnak.ir/005Z6s